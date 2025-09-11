في منشور... هكذا ردّ الحاج على أصحاب الحملة الممنهجة ضد وزير الطاقة!

Advertisement

"أفضل ردّ على أصحاب الحملة الممنهجة ضد هو أنّه خلال ستة أشهر فقط أنجز ما عجزتم أنتم عن إنجازه طوال 23 عامًا وهو تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي رفضتم تشكيلها كي يبقى وزراء الطاقة المتعاقبون ممسكين بمفاصل القطاع وتنفيعاته. شكراً".