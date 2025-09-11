Advertisement

لبنان

في منشور... هكذا ردّ الحاج على أصحاب الحملة الممنهجة ضد وزير الطاقة!

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:46
كتب النائب رازي الحاج، اليوم الخميس، عبر حسابه على منصّة "أكس": 
"أفضل ردّ على أصحاب الحملة الممنهجة ضد وزير الطاقة هو أنّه خلال ستة أشهر فقط أنجز ما عجزتم أنتم عن إنجازه طوال 23 عامًا وهو تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، التي رفضتم تشكيلها كي يبقى وزراء الطاقة المتعاقبون ممسكين بمفاصل القطاع وتنفيعاته. شكراً".
 
وزير الطاقة

رازي الحاج

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24