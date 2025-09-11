Advertisement

لبنان

ليومين إضافيين... تمديد أعمال التخطيط على هذا الأوتوستراد

Lebanon 24
11-09-2025 | 11:56
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:

إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلّق بتنفيذ أعمال تخطيط وتحديد أوتوستراد المدفوننهر إبراهيم، ستستمرّ الأعمال يومَي الجمعة والسبت في12 و13-09-2025 اعتبارًا من الساعة 10:00 صباحًا لغاية الساعة 17:00 من كل يوم عمل، وذلك على مسرب واحد فقط من الأوتوستراد.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.
شعبة العلاقات

المدفون

العلا

أوتو

