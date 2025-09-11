سليمان يتجه للقضاء بعد تداول فيديو مركّب باسمه وصورته

صدر عن الرئيس البيان التالي: "تتداول فيديو مفبركا عبر تطبيقات ، منسوب إلى ، عبر استعمال صورته مع صوت مركب، حول منصة مزعومة تدعى "ليبانون كابيتال" تطلب من الناس مبالغ مالية لقاء تسجيل، مع دعاية قد تكون مقدمة لسرقة حساباتهم.. وعليه، يشدد على ضرورة الانتباه وعدم الوقوع ضحية احتيال في فخ أي منتحل صفة، كما يؤكد على اللجوء إلى المختص، لملاحقة ومعاقبة من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا في تركيب الفيديو وفي الترويج له".

