Advertisement

لبنان

سليمان يتجه للقضاء بعد تداول فيديو مركّب باسمه وصورته

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:03
A-
A+
Doc-P-1415713-638932143173094563.jpg
Doc-P-1415713-638932143173094563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن الرئيس العماد ميشال سليمان البيان التالي: "تتداول مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مفبركا عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منسوب إلى الرئيس ميشال سليمان، عبر استعمال صورته مع صوت مركب، حول منصة مزعومة تدعى "ليبانون كابيتال" تطلب من الناس مبالغ مالية لقاء تسجيل، مع دعاية قد تكون مقدمة لسرقة حساباتهم.. وعليه، يشدد الرئيس سليمان على ضرورة الانتباه وعدم الوقوع ضحية احتيال في فخ أي منتحل صفة، كما يؤكد على اللجوء إلى القضاء المختص، لملاحقة ومعاقبة من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا في تركيب الفيديو وفي الترويج له".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضل شاكر يتجه لتسليم نفسه للقضاء.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
11/09/2025 21:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو عبيدة: سنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله
lebanon 24
11/09/2025 21:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر تداولاً.. فيديو جديد قيل إنه لبشار الأسد
lebanon 24
11/09/2025 21:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تداول فيديو يظهر أدائهم التحية النازية... الجيش الكندي يوقف 5 عسكريين
lebanon 24
11/09/2025 21:05:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

العماد ميشال سليمان

الرئيس ميشال سليمان

الذكاء الاصطناعي

الرئيس سليمان

ميشال سليمان

العماد ميشال

الرئيس ميشال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-09-11
13:35 | 2025-09-11
13:34 | 2025-09-11
13:34 | 2025-09-11
13:23 | 2025-09-11
13:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24