Advertisement

لبنان

الصدّي: ولادة الهيئة الناظمة خطوة أساسية لإصلاح الكهرباء

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1415715-638932145503050718.jpg
Doc-P-1415715-638932145503050718.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي على منصة "أكس": "أبارك للبنانيين ولادة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء،  بعد 23 سنة من المماطلة. إنها الحجر الأساس في انتظام القطاع وإصلاحه والمطلب الرئيسي للجهات المانحة لمساعدة لبنان".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون اطّلع من وزير الطاقة والمياه جو الصّدي على أوضاع قطاع الكهرباء وخطة تحسين الإنتاجية وبحث معه مسار تشكيل الهيئة الناظمة
lebanon 24
11/09/2025 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ولادة الهيئة الناظمة تؤسس لنهاية "ثقافة العتمة" في لبنان
lebanon 24
11/09/2025 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة: حسب الالية عرضنا أسماء أعضاء الهيئة الناظمة للكهرباء
lebanon 24
11/09/2025 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة بعد جلسة مجلس الوزراء: سأعقد مؤتمراً صحافيّاً للحديث عن دور الهيئة الناظمة للكهرباء
lebanon 24
11/09/2025 21:05:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزير الطاقة

جو الصدي

الرئيسي

جو ال

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2025-09-11
13:35 | 2025-09-11
13:34 | 2025-09-11
13:34 | 2025-09-11
13:23 | 2025-09-11
13:20 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24