إتفاقية تعاون وشراكة وتبادل خبرات بين جامعة الحكمة وجامعة ليون الكاثوليكية

في إطار تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع كبرى الجامعات، وقّع البروفسور نعمة ورئيس جامعة ليون الكاثوليكية الأب البروفسور غريغوري وومبي مذكرة تفاهم ترسي أسس شراكة شاملة على المستويات الأكاديمية، البحثية، التطويرية والثقافية، يتسع مداها ليشمل الطلاب والأساتذة والجسم الإداري.حضر حفل التوقيع الوفد المرافق لرئيس جامعة ليون الكاثوليكية وأعضاء مجلس جامعة الحكمة.ولفت البروفسور نعمة في كلمته إلى الكثير من النقاط المشتركة في المسار التاريخي للجامعتين اللتين تأسستا في العام نفسه 1875 وتحتفلان بمئوية الـ150 هذه السنة. وقال إن جامعة الحكمة تتميز بين الجامعات الكاثوليكية في بارتباطها المباشر بمطرانية حيث إن راعي الأبرشية سيادة المطران بولس عبد الساتر هو وليّ الجامعة. وتابع أن هناك الكثير من التحديات المطروحة على الجامعات، والتعاون مع جامعة ليون الكاثوليكية يشكل فرصة لمواجهة هذه التحديات ببرامج ورؤيا مشتركة.وأكد البروفسور نعمة أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق سعي الجامعة لتوسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية الدولية وشراكاتها.بدوره نوه الأب وومبي بما يجمع المؤسستين في تاريخهما وحاضرهما، مشيرًا إلى أهمية البحث في الدور الكاثوليكي للمؤسستين الأكاديميتين لتكوين نخبة تسهم في لعب دور في استقرار المجتمع وتنميته. كما لفت إلى أن جامعة ليون الكاثوليكية تسعى إلى توثيق الروابط مع المؤسسات الجامعية الأخرى، مؤكدًا العمل على مشاريع طموحة تسهم في دفع الطلاب إلى التطور وبناء .