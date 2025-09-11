Advertisement

لبنان

جعجع: ولادة الهيئة الناظمة تؤسس لنهاية "ثقافة العتمة" في لبنان

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:12
كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على منصة "إكس": "بعد 23 عاما من التأخير والتسويف والمماطلة، أقرت الحكومة في جلسة اليوم إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وذلك بعد نحو ستة أشهر من تسلم الوزير جو  الصدي مسؤولية وزارة الطاقة".
أضاف: "تعد هذه الخطوة مسألة في العمق وأساسية وجوهرية، وهي في الأصل من ضمن الخطوات الإصلاحية التي كان طالب بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وسائر أصدقاء لبنان من عرب وأجانب. مبروك للبنانيين هذه الخطوة التي تشكل البداية لمعالجة إعوجاج استمر أكثر من 23 عاما وأرسى ثقافة العتمة في لبنان".

وختم: "في المناسبة، أهنئ اللبنانيين أيضا على انها أول ستة أشهر تمرّ منذ عشرات السنين من دون ان تمدّ وزارة الطاقة يدها إلى الخزينة العامة... في انتظار خطوات أخرى".
