جعجع: ولادة الهيئة الناظمة تؤسس لنهاية "ثقافة العتمة" في لبنان

كتب " " على منصة "إكس": "بعد 23 عاما من التأخير والتسويف والمماطلة، أقرت الحكومة في جلسة اليوم إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء، وذلك بعد نحو ستة أشهر من تسلم الوزير جو الصدي مسؤولية ".أضاف: "تعد هذه الخطوة مسألة في العمق وأساسية وجوهرية، وهي في الأصل من ضمن الخطوات الإصلاحية التي كان طالب بها وصندوق والاتحاد وسائر أصدقاء من عرب وأجانب. مبروك للبنانيين هذه الخطوة التي تشكل البداية لمعالجة إعوجاج استمر أكثر من 23 عاما وأرسى ثقافة العتمة في لبنان".وختم: "في المناسبة، أهنئ اللبنانيين أيضا على انها أول ستة أشهر تمرّ منذ عشرات السنين من دون ان تمدّ وزارة الطاقة يدها إلى الخزينة العامة... في انتظار خطوات أخرى".