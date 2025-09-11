بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم ما أعلنه وزير الإعلام

أشار بول مرقص، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة قال إنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أُعلِنَ عنها بعد العدوان على قطر".

وأضاف مرقص بعد انتهاء جلسة : " اعتبر أنّه يجب الإنتهاء من مشروع الموازنة قبل 3 تشرين الأوّل وأثنى على جهود وزارة المال والوزير ياسين جابر".