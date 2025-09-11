Advertisement

لبنان

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء... إليكم ما أعلنه وزير الإعلام

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:12
أشار وزير الإعلام بول مرقص، إلى أنّ "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون قال إنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أُعلِنَ عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر".
وأضاف مرقص بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "الرئيس عون اعتبر أنّه يجب الإنتهاء من مشروع الموازنة قبل 3 تشرين الأوّل وأثنى على جهود وزارة المال والوزير ياسين جابر".
 
 
وقال إنّ "رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1".
 
 
وتابع مرقص: "بحثنا في العقبات التي يُمكن أن تعترض موضوع "ستارلينك"، ووزير الإتّصالات سيقدّم شرحاً تقنيّاً، وشدّدنا على ضوابط تتعلق باللاحصريّة وبأمن المعلومات".
 
 
وأوضح انّ "ملعب الإنتخابات النيابيّة ليس عند الحكومة، فمجلس النواب هو صاحب السلطة الأصيلة والحكومة ستعمل على اتّخاذ كلّ الإجراءات التحضيريّة".
 
 
ولفت مرقص إلى أنّ "مجلس الوزراء طلب من وزارة الماليّة إعداد مشروع قانون عصري لتنظيم قطاع الميسر".
 
