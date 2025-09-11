Advertisement

لبنان

ما حقيقة تعرّض وزير الخارجيّة لعارضٍ صحيّ خلال جلسة مجلس الوزراء؟

Lebanon 24
11-09-2025 | 12:18
أوضح المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجية يوسف رجّي، أنّه "لم يغادر جلسة مجلس الوزراء بسبب عارض صحي كما تم تداوله انما إستأذن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وخرج لمتابعة الاتصالات المتعلقة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في قطر الاثنين، وكذلك اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بسبب فارق الوقت بين البلدين".
وفي سياق منفصل، أجرى رجّي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، جرى خلاله التداول بالملفات التي تهم البلدين.
وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في لبنان، حيث جدد الشيباني مطلب الحكومة السورية بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمهم أي سجين لبناني متهم كان أو محكوما.
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24