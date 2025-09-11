ما حقيقة تعرّض وزير الخارجيّة لعارضٍ صحيّ خلال جلسة مجلس الوزراء؟

أوضح المكتب الإعلاميّ لوزير الخارجية يوسف رجّي، أنّه "لم يغادر جلسة بسبب عارض صحي كما تم تداوله انما إستأذن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وخرج لمتابعة الاتصالات المتعلقة بالقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في قطر الاثنين، وكذلك اعمال للأمم المتحدة وذلك بسبب فارق الوقت بين البلدين".

Advertisement

وفي سياق منفصل، أجرى رجّي اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السوري الشيباني، جرى خلاله التداول بالملفات التي تهم البلدين.

وتركز البحث على قضية السجناء السوريين في ، حيث جدد الشيباني مطلب الحكومة بمعالجة هذا الملف وفق الأصول القانونية المتبعة. كما أكد أن حكومته لم ولن تطالب بالإفراج أو تسليمهم أي سجين لبناني متهم كان أو محكوما.