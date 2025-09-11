Advertisement

لبنان

احتراق سيارة "رابيد" على أوتوستراد صيدا-صور

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:00
احترقت سيارة "رابيد" على اوتوستراد صيدا صور - محلة الغازية جراء احتكاك كهربائي، وليس بسبب اي حدث امني. (الوكالة الوطنية)
