لبنان

إصابات في حادث سير على أوتوستراد الغازية

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:05
اصيب عدد من الاشخاص في حادث سير على اوتوستراد الغازية، نقلوا الى احد المستشفيات في المنطقة. (الوكالة الوطنية)
