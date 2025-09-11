29
إستهداف دراجة ناريّة في بلدة كفردونين... إستشهاد شخص وإصابة عسكريين
Lebanon 24
11-09-2025
|
13:13
A-
A+
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة، في كفردونين، مقابل
جامع
البلدة.
وقد احترقت سيارة كانت إلى جانب الدراجة الناريّة المُستهدفة، بينما عُلِمَ عن إستشهاد شخص في حصيلة أوليّة.
كذلك، أُصيب عسكريان في الجيش بجروحٍ طفيفة.
