أواخر الشهر.. وزير الخارجيّة السوريّة في بيروت

كشف مصدر حكومي سوري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الى ، ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر.وأوضح المصدر للـ" "، أن زيارة مرتبطة بإحراز المزيد من التقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون .