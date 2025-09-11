Advertisement

لبنان

أواخر الشهر.. وزير الخارجيّة السوريّة في بيروت

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:12
كشف مصدر حكومي سوري عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الى بيروت، ستلي المشاركة السورية الرسمية في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر.
وأوضح المصدر للـ"ال بي سي"، أن زيارة الشيباني مرتبطة بإحراز المزيد من التقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
 
 
 
