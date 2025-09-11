Advertisement

لبنان

دهم مستودع في مجدل عنجر

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:34
A-
A+
Doc-P-1415755-638932197876056693.jpg
Doc-P-1415755-638932197876056693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دهمت دورية من شعبة المعلومات في زحلة مستودعاً في مجدل عنجر، حيث تم العثور على أكثر من 500 صندوق من الدخان المهرب والمعسل.
Advertisement
 
 
وصودرت المضبوطات وبوشرت التحقيقات اللازمة بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في طيرحرفا ومجدل عنجر... هذا ما سيفعله الجيش
lebanon 24
12/09/2025 02:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في مجدل عنجر.. مجهولون يسرقون الاف الدولارات من احد المنازل
lebanon 24
12/09/2025 02:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش يتفقد موقع انفجار مجدل زون ويزور قيادة اللواء الخامس
lebanon 24
12/09/2025 02:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يبني جدارا عند خط فض الاشتباك في مجدل شمس بالجولان المحتل لمنع اجتيازه (العربي)
lebanon 24
12/09/2025 02:23:44 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

مجدل عنجر

القضاء ا

القضاء

زحلة

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:10 | 2025-09-11
15:34 | 2025-09-11
15:27 | 2025-09-11
14:41 | 2025-09-11
14:04 | 2025-09-11
13:59 | 2025-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24