لبنان

عبد المسيح: نعمل على تفعيل مؤسسات الدولة واسترجاع السيادة

Lebanon 24
11-09-2025 | 13:35
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "اكس": "في لوس أنجلوس، شاركتُ في لقاء سياسي قيّم وودّي بدعوة من الحزب التقدمي الاشتراكي ممثّلًا بالسيد سامي القاضي، وبحضور ممثلين عن حزب "القوات اللبنانيةحزب الكتائب، الجامعة اللبنانية الثقافية، وعدد من الفعاليات والأصدقاء.
استعرضتُ في كلمتي الواقع السياسي اللبناني الراهن وتحدياته، إضافةً إلى الاستراتيجية المقبلة الهادفة إلى استعادة الدولة لسيادتها وتفعيل مؤسساتها".
 
