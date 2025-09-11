28
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
14
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبد المسيح: نعمل على تفعيل مؤسسات الدولة واسترجاع السيادة
Lebanon 24
11-09-2025
|
13:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب أديب عبد
المسيح
عبر حسابه على منصة "اكس": "في لوس أنجلوس، شاركتُ في لقاء سياسي قيّم وودّي بدعوة من
الحزب التقدمي الاشتراكي
ممثّلًا بالسيد سامي القاضي، وبحضور ممثلين عن حزب "
القوات اللبنانية
"،
حزب الكتائب
،
الجامعة اللبنانية
الثقافية، وعدد من الفعاليات والأصدقاء.
Advertisement
استعرضتُ في كلمتي الواقع السياسي اللبناني الراهن وتحدياته، إضافةً إلى الاستراتيجية المقبلة الهادفة إلى استعادة الدولة لسيادتها وتفعيل مؤسساتها".
مواضيع ذات صلة
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
Lebanon 24
الشيخ يوسف الجربوع: إعادة تفعيل جميع مؤسسات الدولة في جميع مناطق السويداء وفقاً للأنظمة والقوانين السورية
12/09/2025 02:23:50
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الداخلية السورية: مؤسسات الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار في السويداء
Lebanon 24
الداخلية السورية: مؤسسات الدولة ستعمل على استعادة الأمن والاستقرار في السويداء
12/09/2025 02:23:50
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة السورية: نشدّد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون
Lebanon 24
الرئاسة السورية: نشدّد على ضرورة إفساح المجال أمام مؤسسات الدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون
12/09/2025 02:23:50
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: الحكومة "ما عم تعمل شغلها"
Lebanon 24
عبد المسيح: الحكومة "ما عم تعمل شغلها"
12/09/2025 02:23:50
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزب التقدمي الاشتراكي
الجامعة اللبنانية
القوات اللبنانية
جامعة اللبنانية
مؤسسات الدولة
الحزب التقدمي
حزب الكتائب
الاشتراكي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:10 | 2025-09-11
11/09/2025 04:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
Lebanon 24
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:34 | 2025-09-11
11/09/2025 03:34:48
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات
Lebanon 24
باسيل: حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات
15:27 | 2025-09-11
11/09/2025 03:27:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
Lebanon 24
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
14:41 | 2025-09-11
11/09/2025 02:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
Lebanon 24
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
14:04 | 2025-09-11
11/09/2025 02:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟
Lebanon 24
بالصور: خلية لـ"الحزب" في سوريا.. ما قصتها؟
05:05 | 2025-09-11
11/09/2025 05:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:10 | 2025-09-11
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:34 | 2025-09-11
العثور على جثة داخل منزل... ما الذي تبيّن بعد كشف الطبيب عليها؟
15:27 | 2025-09-11
باسيل: حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات
14:41 | 2025-09-11
أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)
14:04 | 2025-09-11
خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين
13:59 | 2025-09-11
ستكون أكبر بكثير في المرحلة المقبلة... هذا آخر ما كشف عن المساعدات الأميركية للجيش
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 02:23:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24