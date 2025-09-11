عبد المسيح: نعمل على تفعيل مؤسسات الدولة واسترجاع السيادة

Advertisement

كتب النائب أديب عبد عبر حسابه على منصة "اكس": "في لوس أنجلوس، شاركتُ في لقاء سياسي قيّم وودّي بدعوة من ممثّلًا بالسيد سامي القاضي، وبحضور ممثلين عن حزب " "، ، الثقافية، وعدد من الفعاليات والأصدقاء.استعرضتُ في كلمتي الواقع السياسي اللبناني الراهن وتحدياته، إضافةً إلى الاستراتيجية المقبلة الهادفة إلى استعادة الدولة لسيادتها وتفعيل مؤسساتها".