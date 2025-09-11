خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين

Advertisement

استقبل لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ظهر اليوم، في مكتبه، بثكنة المقر العام، وفداً من رابطة قدامى القوى المسلّحة ، برئاسة ، في زيارةٍ جرى خلالها التّداول في شؤون العناصر المتقاعدين وكيفية تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، كما جرى البحث في سبل تحسين التعاون بين الرابطة وقوى الأمن.حضر اللقاء رئيس العميد الطبيب ألفرد حنا، رئيس مسلّم، وأحد ضباط المدير العام العقيد فارس أبو عسلي. (الوكالة الوطنية)