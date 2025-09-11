Advertisement

لبنان

خطوات لتعزيز التواصل بين قوى الأمن الداخلي ورابطة قدامى العسكريين

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:04
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ظهر اليوم، في مكتبه، بثكنة المقر العام، وفداً من رابطة قدامى القوى المسلّحة اللبنانية، برئاسة العميد شامل روكز، في زيارةٍ جرى خلالها التّداول في شؤون العناصر المتقاعدين وكيفية تحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، كما جرى البحث في سبل تحسين التعاون بين الرابطة وقوى الأمن.
حضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العميد الطبيب ألفرد حنا، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزف مسلّم، وأحد ضباط ديوان المدير العام العقيد فارس أبو عسلي. (الوكالة الوطنية)
