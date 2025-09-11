Advertisement

لبنان

أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)

Lebanon 24
11-09-2025 | 14:41
Doc-P-1415785-638932241878059536.jpg
Doc-P-1415785-638932241878059536.jpg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في محلّة الضاحية الجنوبية.

بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثّفة، وعمليات الرصد الدقيقة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه بهما في محلّة المريجة.

على الأثر قامت دورية من المفرزة المذكورة بعملية أمنية أوقفت فيها كلّ من:

المدعو أ. م. غ. (مواليد 1999، لبناني) على متن درّاجة آلية نوع TV5

المدعو ح. ح. م. (مواليد 1990، سوري) على متن درّاجة آلية نوع سويت

بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على:

/35/ كيسًا شفّافًا بداخلها مادة السالفيا
/8/ أكياس شفّافة بداخلها مادة الماريجوانا
/8/ أكياس بداخلها معجونة حشيشة الكيف
كيسَين من بودرة حشيشة الكيف
7 طبّات من مادّة الكريستال مجهّزة للترويج
مبلغ مالي من العملة الوطنية والدولار الأميركي.
هاتفَين خلويّين.
تمّ تسليمهما مع الدرّاجتَين والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.









 
شعبة العلاقات

جبل لبنان

القضاء ا

المريجة

القضاء

الماري

لبنان

المري

Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24