أحدهما سوري والآخر لبناني... توقيف شخصين وهذا ما كانا يفعلانه داخل الضاحية (صورة)

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء حول قيام شخصَين بترويج المخدّرات في محلّة الضاحية الجنوبية.بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثّفة، وعمليات الرصد الدقيقة، تمّ تحديد مكان وجود المشتبه بهما في محلّة .على الأثر قامت دورية من المفرزة المذكورة بعملية أمنية أوقفت فيها كلّ من:المدعو أ. م. غ. (مواليد 1999، لبناني) على متن درّاجة آلية نوع TV5المدعو ح. ح. م. (مواليد 1990، سوري) على متن درّاجة آلية نوع سويتبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على:/35/ كيسًا شفّافًا بداخلها مادة السالفيا/8/ أكياس شفّافة بداخلها مادة الماريجوانا/8/ أكياس بداخلها معجونة حشيشة الكيفكيسَين من بودرة حشيشة الكيف7 طبّات من مادّة الكريستال مجهّزة للترويجمبلغ مالي من العملة الوطنية والدولار الأميركي.هاتفَين خلويّين.تمّ تسليمهما مع الدرّاجتَين والمضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.