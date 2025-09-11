باسيل: حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات

Advertisement

وخلال عشاء هيئة قضاء طرابلس، أشار إلى أن "علاقة بطرابلس قديمة، وأتذكر أننا كنا نأخذ المثل بطرابلس انطلاقاً من أن لا أحد يريد احتلالاً للبنان، ونعرف كم عانى الطرابلسيون من ".وشدد على أن "طرابلس تمثل الوحدة الوطنية لأنها عاصمة المتنوع وعاصمة لبنان الثانية"، مؤكداً: "لا نرى لبنان منتقصاً من أي منطقة أو أي مكون، وهذا هو التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين: أي لبنان نريد في ظل ما يحصل في المنطقة والتقسيم الذي نريد إبعاده عنا".تابع: "حاولوا فصلنا عن طرابلس واخترعوا عنا روايات… بين البترون وطرابلس، وبينها وبين كل المناطق حال واحدة، ودائماً فتحت طرابلس ذراعيها للمناطق المجاورة عندما لجأ أبناؤها إليها".وقال باسيل: "قدّمنا سبعة مشاريع لطرابلس عندما كنّا في وزارة الطاقة، من شركة كهرباء قاديشا ومعمل دير عمار ومحطة في الميناء ومحطة البداوي التي أوقفوها، ومحطة الصرف الصحي وسدّ البارد وصولاً إلى مصفاة البداوي".وأردف، "ولا يوم عاملنا طرابلس بأقل من أن تكون أفضل من غيرها لأن حجمها يفرض ذلك، وما فعلوه لجهة تشويه صورة التيار لم يَدُم".وختم باسيل قائلاً: "طرابلس لا ينقصها شوارع ولا أسواق، وحرام ألّا يتم ترميم هذه الأسواق. عندما تزدهر طرابلس يزدهر معها كل الشمال، ولذلك فإن التيار بالإنماء والوحدة الوطنية ليس لديه أي فكر عنصري أو تقسيمي، بل فكر وحدوي جامع. نحن نعرف قيمة هذه المدينة، ولذلك نحن متمسكون بها ومتمسكون بلبنان الكبير وضد تصغيره".