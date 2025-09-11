Advertisement

مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"بعد جلسة الخامس من أيلول وما تبعها من إيجابية، عاد ليتفرغ للشؤون الإقتصادية والمالية والإدارية، وعكف في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا على الإستماع من وزير المالية إلى فذلكة مشروع قانون موازنة 2026.كما وأتم ملف التعيينات على مستوى الهيئة الناظمة لكل من قطاعي الإتصالات والكهرباء فيما أجل التعيينات في ملف الجمارك. وقرر التعاقد مع شركة ستارلينك لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.وأما الهيئة الناظمة للعلاقات - الفرنسية فقد حملت الموفد الرئاسي جان إيف لودريان إلى من طريق الرياض في زيارة للبنان رغم الأزمة السياسية التي تعصف ببلاده.لودريان جال على رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة وقائد الجيش من دون أن ينبس ببنت تصريح في أي من المقرات الرئاسية.ولكنه شدد خلف الأبواب الموصدة على استمرار الدعم الفرنسي للبنان في المجالات كافة، ولا سيما العمل لانعقاد مؤتمرين دوليين لدعم الجيش والإقتصاد وإعادة الإعمار وقال إنه أجرى اتصالات مشجعة في السعودية حول دعم .وقد أبلغه رئيس الجمهورية بأن لبنان يتطلع إلى انعقاد المؤتمرين وأكد له أن أي ضغط فرنسي أو أميركي على لوقف الأعمال العدائية سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش اللبناني ورحب بها مجلس الوزراء.على أن هذه الأعمال العدائية تواصلت اليوم في غارات جوية معادية طالت منطقة الشعرة شرق البقاع وأطراف أنصار في الجنوب بعد استهداف مسيرة مواطنا على دراجته النارية بين بلدتي عين بعال والبازورية.وأما الأعمال العدائية التي استهدفت قيادة حركة حماس في قلب العاصمة القطرية فما تزال تتفاعل لليوم الثالث على التوالي.وإذا كان كيان الإحتلال قد بدأ ما يشبه التراجع المنظم عن الإنطباع الأولي بنجاح عملية اغتيال قادة حماس فإنه هدد بلسان بنيامين نتنياهو بتكرار الغارات ليس فقط في قطر وإنما في كل الدول التي توفر ملاذا للإرهابيين على حد تعبيره.في المقابل تستضيف الدوحة الأحد والإثنين المقبلين قمة عربية - إسلامية بعد جلسة لمجلس الأمن اليوم.وفي غمرة هذا الحراك أكدت قطر أن ثمة ردا على إسرائيل قيد التشاور والمناقشة مع شركاء آخرين في المنطقة.مقدمة الـ "أم تي في"دعم الجيش لتنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، ولا سيما حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية. هذه العبارة يمكن ان تختصر معظم الحراك القائم اليوم، ان في لبنان او في العالم. فوزارة الحرب الاميركية اعلنت موافقتها على مساعدات امنية وعسكرية للجيش اللبناني تقدر قيمتها بحوالى 12 مليون دولار.وفي لبنان حط الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان آتيا من السعودية حيث تلقى اشارات ايجابية وموقفا يتلاقى بشكل أو بآخر مع الاعلان . ووفق معلومات ال "ام تي في" فان المملكة العربية السعودية باتت على استعداد لتقديم دعم للبنان يذهب الى الجيش حصرا، على ان يتم البحث في انواع اخرى من الدعم في مرحلة لاحقة.التطور المذكور يثبت ان الدول المؤثرة في الواقع اللبناني وفي طليعتها السعودية وفرنسا واميركا راضية تماما على اداء الحكم والحكومة، وان كل ما قيل عن تحفظ عربي ودولي على عدم وضع جدول زمني لتنفيذ خطة الجيش لا يعبر عن الحقيقة والواقع.فثمة رضى اقليمي ودولي عما انجزته الحكومة حتى الان ، لذلك تقدم الدول المانحة الدعم المادي للجيش ليتمكن من استكمال مهمته. لكن الدول اياها لن تقدم اي دعم لاعادة الاعمار ولاطلاق العجلة الاقتصادية طالما ان ملف سلاح لم يطو.مقدمة "المنار"من عيتا الشعب فجرا الى عيترون عصرا – وما بينهما عدوان ممتد ادى الى ارتقاء شهيد في عين بعال، وغارات على انصار الجنوبية حتى النبي شيت البقاعية.. هو جدول اعمال العدوان الصهيوني اليوم على السيادة اللبنانية المحمية افتراضيا من الدبلوماسية اللبنانية التي اعتمدتها الحكومة نهجا وعنوانا للمضي باحتكار السلاح وقرار السلم والحرب والدفاع عن الارض والعرض.وعلى طول الارض اللبنانية وعرضها يتمدد العدوان بعلم ورضى اميركيين، وعلى مسمع ومرأى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الذي يزور لبنان اليوم متنقلا بين المقرات الرئاسية مستمعا الى انجازات الحكومة تمهيدا لمؤتمر الدعم الموعود به لبنان.وأما الوعود الاميركية التي ترتكز عليها خطة الحكومة لوقف العدوانية الصهيونية، فتصدعها كل يوم الغارات الاسرائيلية، بل تكاد تكون قد قضت عليها قمة النار الصهيونية التي ضربت قطر ولا تزال ارتداداتها تهز دول الخليج العربية وعموم دول المنطقة.وحتى يحتكم اهل الحل والربط الى المنطق والواقع بمقاربة الامور فان التغول الصهيوني لا يزال يسابق كل التوقعات، حتى وصل الامر بالاعلام العبري لتهديد تركيا ومصر وقطر مجددا استنادا الى استراتيجية نتنياهو المعلنة بالضرب حيث تدعو الحاجة.واحوج ما نحتاجه في بلدنا هو سماع صوت العقل وتلقف اليد الممدودة لايجاد الحلول التي اسهب بشرحها الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالامس، وقوامها الاحتكام الى المصلحة والاولويات الوطنية بعيدا عن الاملاءات الخارجية، والاستفادة من الوقائع المتسارعة في بلدنا ومنطقتنا، وقطر ابرز نماذجها.في انموذج العمل الحكومي، جلسة مثقلة بالقرارات اليوم من تعيين الهيئات الناظمة لقطاعي الكهرباء والاتصالات، الى الترخيص لشركة ستار لينك رغم جموع الاعتراضات من لجنة الاتصالات النيابية ومن اهل الاختصاص التقنيين والامنيين.مقدمة الـ "أو تي في"في وقت لا تزال تداعيات الهجوم الاسرائيلي على قطر ترخي بظلها على المنطقة والعالم، وفيما تستضيف الدوحة قمة عربية- إسلامية طارئة الأحد والإثنين لمناقشة التطورات.وفي استفزاز واضح للبنانيين، ورسالة أوضح حول السلبية الاسرائيلية على رغم قرار الحكومة المتعلق بحصر السلاح، وعلى وقع غارات اسرائيلية طالت اكثر من منطقة في الساعات الاخيرة، نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي آفيخاي ادرعي اليوم صورا له في جنوب لبنان، معلنا أنه داخل ما سماه أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام.وفي غضون ذلك، لا يزال لبنان في انتظار عودة توم براك بعد مغادرة مورغان اورتاغوس، فيما جال جان ايف لودريان اليوم على المسؤولين، في سياق التحضير الفرنسي لعقد مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني وإعادة الاعمار.وسمع مبعوث الرئيس الفرنسي من الرئيس جوزاف عون ان الجيش يواصل تطبيق الخطة الأمنية بدءا من منطقة جنوب الليطاني لسحب كل المظاهر المسلحة من جميع الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين، مؤكدا أن استمرار الاحتلال لعدد من الأراضي اللبنانية يحول دون استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.وشدد رئيس الجمهورية على ان أي ضغط فرنسي او أميركي على إسرائيل للتجاوب مع إرادة المجتمع الدولي بوقف الاعمال العدائية ضد لبنان، سوف يساعد على استكمال الخطة الأمنية التي وضعها الجيش ورحب بها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.وعلى خط آخر، ابلغ رئيس الجمهورية لودريان ان لبنان ماض في انجاز الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مؤكدا ان الحكومة تعمل على انجاز مشروع قانون الفجوة المالية خلال الشهر الجاري واحالته على مجلس النواب لدرسه واقراره، وذلك بعد صدور قانون السرية المصرفية وإعادة تنظيم المصارف وغيرها من الإجراءات والتدابير.وفي الموازاة، كان صندوق النقد الدولي يعلن ان فريقا من الخبراء يزور لبنان في وقت لاحق من أيلول الجاري، مكررا انه سيتعين على لبنان إجراء برنامج إصلاح شامل وان لبنان سيحتاج إلى دعم كبير من الشركاء الخارجيين.ووسط كل ذلك، عقد مجلس الوزراء جلسة في قصر بعبدا، عين خلالها الهيئة الناظمة لكل من قطاعي الكهرباء والاتصالات كما رخص لشركة ستارلينك.مقدمة الـ "أل بي سي"حدث الضربة الإسرائيلية لقطر ما زال يتفاعل، وبخاصة في ظل الموقف القطري العالي السقف والتعاطف الخليجي وبخاصة السعودي والاماراتي. فكيف سيكون المشهد بعد ضرب إسرائيل لأقوى دولة حليفة للولايات المتحدة الأميركية التي على أرضها القاعدة العسكرية الاميركية في الخليج؟قد يتبلور هذا التحول في مؤتمر نيويورك لمناقشة الدولتين.بالعودة إلى لبنان، التصعيد الإسرائيلي متواصل، أما الجديد اليوم فهو جولة أفيخاي أدرعي داخل أحد المواقع الاسرائيلية أمام بلدة الخيام، وفي هذه الجولة رسالة إلى لبنان مفادها أن إسرائيل لن تتراجع طالما أن الحزب يرمم قدرته العسكرية.وتأتي هذه الجولة والتصعيد الإسرائيلي في وقت يجول الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في بيروت وفي حقيبته مشروع مؤتمرين: الاول دعم الجيش والثاني إعادة الإعمار.التطور اليوم، أزمة إضافية في العلاقات اللبنانية – ، بعد أكثر من جهد لترتيب هذه العلاقة:وزارة الداخلية السورية أعلنت في بيان أن الوحدات المختصة بالتعاون مع جهاز الأستخبارات العامة تمكنت من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا حزب الله. وتابع البيان أن أفراد الخلية كانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية، وتمت مصادرة "قواعد لإطلاق الصواريخ و19 صاروخا من طراز غراد وصواريخ مضادة للدروع إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة".في المقابل، أصدر حزب الله بيانا نفى فيه ما أوردته الداخلية السورية، وأكد البيان أن ليس لديه أي تواجد ولا يمارس أي نشاط على ‌‏الأراضي السورية.حكوميا، جملة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء أبرزها: تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات، كما أقر مجلس الوزراء الترخيص لشركة "ستارلينك" لتقديم خدمات توزيع الانترنت.مقدمة "الجديد"فرنسا... طبيب يداوي لبنان وهو عليل.تعالت باريس فوق جراح أزمتها وعلى الرغم من سقوط حكومتها واهتزاز شارعها إلا أن الدبلوماسية الفرنسية لم تتأثر برياح التغيير فأوفد الإليزيه جان إيف لو دريان إلى لبنان لتثبيت دعائم الدور الفرنسي وحضوره الفاعل على الساحة المحلية مستندا على آخر الإنجازات بالتمديد لليونفيل.لا عناوين سياسية للزيارة وإن كان لودريان المندوب الفرنسي الدائم لدى اللجنة الخماسية وجدواها الاقتصادية انحصرت في التحضير لمؤتمري دعم لبنان في إعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني.ولكن الزيارة اكتسبت بعدا إضافيا كونها الأولى غداة قرار الحكومة بحصر السلاح وأثنى عليها أهل الحل والربط السياسي الذين أطلعوا لودريان على الخطوات الإصلاحية الاقتصادية والمالية التي وضعت على سكة التشريع.بالتزامن مع زيارة لودريان لم يعثر على أثر الموفد السعودي يزيد بن فرحان حيث كان من المفترض أن يصل إلى لبنان مساء الأربعاء "والغايب عذرو معو" فملأت الحكومة شغور السياسة بتعيينات الهيئات الناظمة الشاغرة ولاسيما في قطاع الاتصالات.والأهم في قطاع الطاقة والكهرباء بعد عسر دام أكثر من عقدين فيما أدى الخلاف داخل الجلسة على اسم العضو المسيحي إلى "تطيير" هيئة الجمارك الناظمة.أما ملائكة "إيلون ماسك" وأقماره الاصطناعية فكانت حاضرة فوق الطاولة حيث قرر مجلس الوزراء التعاقد مع شركة ستارلينك لخدمة الانترنت ليبقى الحدث الإقليمي الأهم في الدوحة حيث تقدم أمير البلاد اليوم جموع مشيعي ضحايا العدوان الإسرائيلي.وعليه لم يعتذر بنيامين نتنياهو عما فعل بل فعل "نهج ميونيخ" على "قطر" وتوعد باستهداف كل من تورط بالسابع من أكتوبر أينما وجد وألقى فوق الدوحة قنبلة "صوتية" جديدة وخير الدولة القطرية وكل من يؤوي إرهابيين بحسب قوله : إما تطردون قادة حماس أو تقدمونهم للمحاكمة وإن لم تفعلوا فنحن سنفعل ذلك.في المقابل حركت قطر "أسطولها" القانوني مع احتفاظها بحق الرد وتعيد النظر بالاتفاقيات الأمنية مع الأميركية وتعد أرض "الدوحة" لاستضافة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والإثنين المقبلين.