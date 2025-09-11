Advertisement

لبنان

لبنان تحت الانظار الأميركية

Lebanon 24
11-09-2025 | 23:00
كتب معروف الداعوق في " اللواء": تبدو الدولة مصممة على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص نزع السلاح غير الشرعي من كل الاراضي اللبنانية، استنادا لخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة، ولو بدون جلبة سياسية او ضجيج اعلامي، تفادياً لتأزم سياسي، وهي لن تتراجع عن قراراتها بهذا الشأن، بالرغم من كل الصعوبات والتعقيدات القائمة، لان مطلب نزع السلاح، هو مطلب معظم اللبنانيين، قبل ان يكون مطلب واشنطن والخارج ، ولأن أي انكفاء يُضعف صدقية الدولة وثقة الناس فيها، ويؤدي الى ضرب مسيرة انقاذ لبنان والنهوض به .  
ولكن اصرار الادارة الاميركية والخارج على الدولة اللبنانية تنفيذ متطلبات بسط سيطرتها على اراضيها وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بنزع السلاح غير الشرعي، وتمكينها من القيام بحفظ الامن والاستقرار حتى الحدود الدولية، يتطلب بالمقابل قيام الولايات المتحدة الاميركية بتنفيذ الضمانات التي تعهدت بها خلال التوسط لوقف الاعمال العدائية، والضغط على اسرائيل للقيام بانسحاب من المواقع الاستراتيجية التي تحتلها في جنوب لبنان ووقف كافة الاعمال العدائية. استمرار وضع لبنان كما هو حاليا لوقت طويل، من دون حصول تقدم لانهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها، وتسريع عملية اعادة الاعمار جنوباً، واعادة المواطنين الى منازلهم وقراهم، يعقّدُ مهمة الدولة بتثبيت الامن والاستقرار جنوباً، ويعطي ذريعة لحزب الله لزيادة اعتراضه ورفضه لقرار نزع سلاحه الايراني. 
الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

الحدود الدولية

مجلس الوزراء

جنوب لبنان

اللبنانية

حزب الله

الاحتلال

