لبنان تحت الانظار الأميركية

كتب معروف الداعوق في " اللواء": تبدو الدولة مصممة على تنفيذ قرارات بخصوص نزع السلاح غير الشرعي من كل الاراضي ، استنادا لخطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة، ولو بدون جلبة سياسية او ضجيج اعلامي، تفادياً لتأزم سياسي، وهي لن تتراجع عن قراراتها بهذا الشأن، بالرغم من كل الصعوبات والتعقيدات القائمة، لان مطلب نزع السلاح، هو مطلب معظم اللبنانيين، قبل ان يكون مطلب والخارج ، ولأن أي انكفاء يُضعف صدقية الدولة وثقة الناس فيها، ويؤدي الى ضرب مسيرة انقاذ والنهوض به .ولكن اصرار الادارة الاميركية والخارج على تنفيذ متطلبات بسط سيطرتها على اراضيها وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بنزع السلاح غير الشرعي، وتمكينها من القيام بحفظ الامن والاستقرار حتى ، يتطلب بالمقابل قيام الاميركية بتنفيذ الضمانات التي تعهدت بها خلال التوسط لوقف الاعمال العدائية، والضغط على اسرائيل للقيام بانسحاب من المواقع الاستراتيجية التي تحتلها في ووقف كافة الاعمال العدائية. استمرار وضع لبنان كما هو حاليا لوقت طويل، من دون حصول تقدم لانهاء ووقف الاعتداءات الاسرائيلية بكل اشكالها، وتسريع عملية اعادة الاعمار جنوباً، واعادة المواطنين الى منازلهم وقراهم، يعقّدُ مهمة الدولة بتثبيت الامن والاستقرار جنوباً، ويعطي ذريعة لحزب الله لزيادة اعتراضه ورفضه لقرار نزع سلاحه الايراني.