مسلسل "الموت" تابع.. حادث سير مروع يخطف حياة طفلة رضيعة في الزهراني

مع استمرار مسلسل "الموت" على الطرقات ، فارقت طفلة رضيعة الحياة في حادث سير مروّع ليلا عند جسر ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement

وفي التفاصيل، وقع حادث سير مروع عند جسر الزهراني بين سيارتين أدى إلى انقلاب إحداها وإلى سقوط ضحية هي الطفلة الرضيعة وتُدعى "ل .ج"، إضافة إلى 3 جرحى : "ع.ج." و"ف.ب." و"ف.ع." وتم نقلهم إلى في .