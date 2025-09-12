Advertisement

لبنان

مسلسل "الموت" تابع.. حادث سير مروع يخطف حياة طفلة رضيعة في الزهراني

Lebanon 24
12-09-2025 | 01:26
مع استمرار مسلسل "الموت" على الطرقات اللبنانية، فارقت طفلة رضيعة الحياة في حادث سير مروّع ليلا عند جسر الزهراني، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وفي التفاصيل، وقع حادث سير مروع عند جسر الزهراني بين سيارتين أدى إلى انقلاب إحداها وإلى سقوط ضحية هي الطفلة الرضيعة وتُدعى "ل .ج"، إضافة إلى 3 جرحى : "ع.ج." و"ف.ب." و"ف.ع." وتم نقلهم إلى مستشفى الراعي في صيدا.
 
 
 
