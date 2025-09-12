28
لبنان
مخاوف من "استهداف مشابه"
Lebanon 24
12-09-2025
|
01:45
عبّر مصدر أمني بارز عن مخاوفه من أن يعمد العدو الاسرائيلي الى القيام بعدوان في
لبنان
شبيه باستهداف وفد حركة
حماس
في قطر ، لكون العدو
الإسرائيلي
غدّار وتطور كثيراً في عملياته خارج حدود
إسرائيل
."
وقال: من هذا المنطلق يبدو أن عدد كبيرا من سياسيي "
حزب الله
"، نوابا بارزين واعضاء
المجلس السياسي
، سيكون عملهم وإجتماعاتهم أكثر سرية، ومن المؤكد أنه لن تكون هناك تجمعات او إجتماعات تضم الجميع تفادياً لأي إستهداف".
وقال المصدر: "بالرغم من أن وقف إطلاق النار في لبنان يضمن عدم إستهداف المدنيين، الا ان العقل الإسرائيلي يجنح دائما نحو الشر والقتل"، بحسب تعبير المصدر .
المصدر:
لبنان 24
