لبنان

مخاوف من "استهداف مشابه"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-09-2025 | 01:45
عبّر مصدر أمني بارز عن مخاوفه من أن يعمد العدو الاسرائيلي الى القيام بعدوان في لبنان شبيه باستهداف وفد حركة حماس في قطر ، لكون العدو الإسرائيلي غدّار وتطور كثيراً في عملياته خارج حدود إسرائيل."
وقال: من  هذا المنطلق يبدو أن عدد كبيرا من سياسيي "حزب الله"، نوابا بارزين واعضاء المجلس السياسي، سيكون عملهم وإجتماعاتهم أكثر سرية، ومن المؤكد أنه لن تكون  هناك تجمعات او إجتماعات تضم الجميع تفادياً لأي إستهداف".
وقال المصدر: "بالرغم من أن وقف إطلاق النار في لبنان يضمن عدم إستهداف المدنيين، الا ان العقل الإسرائيلي يجنح دائما نحو  الشر والقتل"، بحسب تعبير المصدر .
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

المجلس السياسي

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

دوان

ارزي

حماس

"خاص لبنان24"

