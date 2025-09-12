مخاوف من "استهداف مشابه"

Advertisement

عبّر مصدر أمني بارز عن مخاوفه من أن يعمد العدو الاسرائيلي الى القيام بعدوان في شبيه باستهداف وفد حركة في قطر ، لكون العدو غدّار وتطور كثيراً في عملياته خارج حدود ."وقال: من هذا المنطلق يبدو أن عدد كبيرا من سياسيي " "، نوابا بارزين واعضاء ، سيكون عملهم وإجتماعاتهم أكثر سرية، ومن المؤكد أنه لن تكون هناك تجمعات او إجتماعات تضم الجميع تفادياً لأي إستهداف".وقال المصدر: "بالرغم من أن وقف إطلاق النار في لبنان يضمن عدم إستهداف المدنيين، الا ان العقل الإسرائيلي يجنح دائما نحو الشر والقتل"، بحسب تعبير المصدر .