باسيل: لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكوّن

شدد رئيس النائب على "أننا ندرك كم عانى اهل من الوصاية أو الاحتلال السوري، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن طرابلس الفيحاء من دون التطرق إلى صوت المئذنة والجرس في آن من شارع المنصور الكبير إلى كنيسة مار جرجس.

Advertisement

وأكد في عشاء هيئة قضاء طرابلس في الحر في حضور الرئيس ، أن طرابلس تمثل الوحدة الوطنية لأنها عاصمة المختلط المتنوع ولأنها عاصمة الثانية.

واعتبر أن "لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكون"، مضيفاً: "لا نستطيع أن نراه الا بهذا التنوع وهذا هو التحدي الكبير اليوم الذي نواجهه لجهة أي لبنان نريد".

وأوضح: "هذا التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين خصوصا عندما نرى ما يحدث في المنطقة وكيف أن شبح التقسيم أصبح واقعا من إلى ونحن يجب أن نبعده عنا".

تساءل:" هل نستطيع كلبنانيين أن نحافظ على وحدتنا في ظل ما يحدث في المنطقة"، مشددا على أن "هذا السؤال مطروح على أهل الشمال وأهل طرابلس، فهل يقبل الطرابلسيون أن يقوم اي احد بضمهم إلى بلد آخر واقتطاعهم عن لبنان؟!".

ولفت باسيل إلى أن قدم 7 مشاريع لطرابلس في وزارة الطاقة بما يفوق المليار دولار، موضحاً أن "هذه المشاريع من قاديشا وهي شركة خاصة تملكها الدولة ولكن تعمل بحسب النظام الخاص وتقدم خدماتها الكهربائية ، معمل دير عمار، محطة الغاز بميناء طرابلس، محطة التغويز، محطة التخزين في البداوي التي تم تلزيمها ومن ثم اوقفوا العمل بها،محطة الصرف الصحي وهي اهم محطة في لبنان توقف العمل بها وتكلفنا صيانة بحدود ٥ مليار دولار في السنة وقد اعدنا العمل بها وهذا ازعجهم، سد البارد الذي بدأنا بدراساته ومصفاة البداوي".