Advertisement

لبنان

باسيل: لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكوّن

Lebanon 24
12-09-2025 | 01:57
A-
A+
Doc-P-1415910-638932647452941281.jpg
Doc-P-1415910-638932647452941281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على "أننا ندرك كم عانى اهل طرابلس من الوصاية أو الاحتلال السوري، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن طرابلس الفيحاء من دون التطرق إلى صوت المئذنة والجرس في آن من شارع المنصور الكبير إلى كنيسة مار جرجس.
Advertisement
 
وأكد في عشاء هيئة قضاء طرابلس  في التيار الوطني الحر في حضور الرئيس العماد ميشال عون، أن طرابلس تمثل الوحدة الوطنية لأنها عاصمة الشمال المختلط المتنوع ولأنها عاصمة لبنان الثانية.
واعتبر أن "لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكون"، مضيفاً: "لا نستطيع أن نراه الا بهذا التنوع وهذا هو التحدي الكبير اليوم الذي نواجهه لجهة أي لبنان نريد". 
 
وأوضح: "هذا التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين خصوصا عندما نرى ما يحدث في المنطقة وكيف أن شبح التقسيم أصبح واقعا من العراق إلى سوريا ونحن يجب أن نبعده عنا". 
 
باسيل تساءل:" هل نستطيع كلبنانيين أن نحافظ على وحدتنا في ظل ما يحدث في المنطقة"، مشددا على أن "هذا السؤال مطروح على أهل الشمال وأهل طرابلس، فهل يقبل الطرابلسيون أن يقوم اي احد بضمهم إلى بلد آخر واقتطاعهم عن لبنان؟!".
 
ولفت باسيل إلى أن التيار قدم 7 مشاريع لطرابلس في وزارة الطاقة بما يفوق المليار دولار، موضحاً أن "هذه المشاريع من قاديشا وهي شركة خاصة تملكها الدولة ولكن تعمل بحسب النظام الخاص وتقدم خدماتها الكهربائية ، معمل دير عمار، محطة الغاز بميناء طرابلس، محطة التغويز، محطة التخزين في البداوي التي تم تلزيمها ومن ثم اوقفوا العمل بها،محطة الصرف الصحي وهي اهم محطة في لبنان توقف العمل بها وتكلفنا صيانة بحدود ٥ مليار دولار في السنة وقد اعدنا العمل بها وهذا ازعجهم، سد البارد الذي بدأنا بدراساته ومصفاة البداوي".
مواضيع ذات صلة
باسيل: لا نرى لبنان منتقصاً من أي منطقة ومن أي مكون وهذا هو التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين فأي لبنان نريد في ظل ما يحصل في المنطقة
lebanon 24
12/09/2025 10:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: الرئيس اللبناني لا يعمل ضد أي مكون
lebanon 24
12/09/2025 10:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
lebanon 24
12/09/2025 10:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك قال كلمته وسيمشي: نزع السلاح بيد الدولة ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء
lebanon 24
12/09/2025 10:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

العماد ميشال عون

عماد ميشال عون

التيار الوطني

العماد ميشال

جبران باسيل

ميشال عون

العراق

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-09-12
03:00 | 2025-09-12
02:58 | 2025-09-12
02:52 | 2025-09-12
02:48 | 2025-09-12
02:29 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24