28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكوّن
Lebanon 24
12-09-2025
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد رئيس
التيار الوطني الحر
النائب
جبران باسيل
على "أننا ندرك كم عانى اهل
طرابلس
من الوصاية أو الاحتلال السوري، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن طرابلس الفيحاء من دون التطرق إلى صوت المئذنة والجرس في آن من شارع المنصور الكبير إلى كنيسة مار جرجس.
Advertisement
وأكد
في عشاء هيئة قضاء طرابلس في
التيار الوطني
الحر في حضور الرئيس
العماد ميشال عون
،
أن طرابلس تمثل الوحدة الوطنية لأنها عاصمة
الشمال
المختلط المتنوع ولأنها عاصمة
لبنان
الثانية.
واعتبر أن "لا نستطيع أن نرى لبنان و ينقصه اي مكون"، مضيفاً: "لا نستطيع أن نراه الا بهذا التنوع وهذا هو التحدي الكبير اليوم الذي نواجهه لجهة أي لبنان نريد".
وأوضح: "هذا التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين خصوصا عندما نرى ما يحدث في المنطقة وكيف أن شبح التقسيم أصبح واقعا من
العراق
إلى
سوريا
ونحن يجب أن نبعده عنا".
باسيل
تساءل:" هل نستطيع كلبنانيين أن نحافظ على وحدتنا في ظل ما يحدث في المنطقة"، مشددا على أن "هذا السؤال مطروح على أهل الشمال وأهل طرابلس، فهل يقبل الطرابلسيون أن يقوم اي احد بضمهم إلى بلد آخر واقتطاعهم عن لبنان؟!".
ولفت باسيل إلى أن
التيار
قدم 7 مشاريع لطرابلس في وزارة الطاقة بما يفوق المليار دولار، موضحاً أن "هذه المشاريع من قاديشا وهي شركة خاصة تملكها الدولة ولكن تعمل بحسب النظام الخاص وتقدم خدماتها الكهربائية ، معمل دير عمار، محطة الغاز بميناء طرابلس، محطة التغويز، محطة التخزين في البداوي التي تم تلزيمها ومن ثم اوقفوا العمل بها،محطة الصرف الصحي وهي اهم محطة في لبنان توقف العمل بها وتكلفنا صيانة بحدود ٥ مليار دولار في السنة وقد اعدنا العمل بها وهذا ازعجهم، سد البارد الذي بدأنا بدراساته ومصفاة البداوي".
مواضيع ذات صلة
باسيل: لا نرى لبنان منتقصاً من أي منطقة ومن أي مكون وهذا هو التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين فأي لبنان نريد في ظل ما يحصل في المنطقة
Lebanon 24
باسيل: لا نرى لبنان منتقصاً من أي منطقة ومن أي مكون وهذا هو التحدي الكبير المطروح علينا كلبنانيين فأي لبنان نريد في ظل ما يحصل في المنطقة
12/09/2025 10:01:33
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: الرئيس اللبناني لا يعمل ضد أي مكون
Lebanon 24
برّاك: الرئيس اللبناني لا يعمل ضد أي مكون
12/09/2025 10:01:33
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
Lebanon 24
هذا ما كان ينقص لبنان
12/09/2025 10:01:33
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك قال كلمته وسيمشي: نزع السلاح بيد الدولة ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء
Lebanon 24
برّاك قال كلمته وسيمشي: نزع السلاح بيد الدولة ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء
12/09/2025 10:01:33
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
العماد ميشال عون
عماد ميشال عون
التيار الوطني
العماد ميشال
جبران باسيل
ميشال عون
العراق
تابع
قد يعجبك أيضاً
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
Lebanon 24
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
02:30 | 2025-09-12
12/09/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
Lebanon 24
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
03:00 | 2025-09-12
12/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
Lebanon 24
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
02:58 | 2025-09-12
12/09/2025 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
02:52 | 2025-09-12
12/09/2025 02:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
Lebanon 24
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02:48 | 2025-09-12
12/09/2025 02:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.. إليكم هذا الخبر
07:55 | 2025-09-11
11/09/2025 07:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
Lebanon 24
عانت من مشاكل صحيّة عديدة.. الموت يُغيّب ممثلة بارزة وهذا ما قاله وكيل أعمالها
11:30 | 2025-09-11
11/09/2025 11:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
Lebanon 24
توجّه إلى حفرة يوم القيامة... انسحاب مفاجئ لنتنياهو والسبب "طارئ"
14:18 | 2025-09-11
11/09/2025 02:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
Lebanon 24
هكذا علّق "الحزب" على خبر اعتقال خلية تابعة له في سوريا
08:02 | 2025-09-11
11/09/2025 08:02:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
Lebanon 24
إسرائيل قدّمت عرضاً لسوريا... ماذا يتضمّن؟
14:48 | 2025-09-11
11/09/2025 02:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2025-09-12
من لهجة يومية إلى مادة أكاديمية: "العامية اللبنانية" تدخل جامعات أجنبية
03:00 | 2025-09-12
هدفان أساسيان لـ"حزب الله" في الانتخابات "لحماية موقعه"
02:58 | 2025-09-12
إصابة صياد بشظية قنبلة ألقتها محلقة إسرائيلية مقابل شاطئ الناقورة
02:52 | 2025-09-12
طقس لبنان في نهاية الأسبوع.. إليكم التفاصيل
02:48 | 2025-09-12
إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟
02:29 | 2025-09-12
ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
12/09/2025 10:01:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24