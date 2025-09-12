Advertisement

لبنان

"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع

Lebanon 24
12-09-2025
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في بيان، أنها تبدأ في 24 أيلول الحالي تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال".
وأوضحت أن "عملية التسلّم ستجري في ثلاثة مراكز شراء في مؤسسة طرابلس، كما جرت العادة في السنوات المنصرمة".

وأفادت بأن "موعد تسلّم المحاصيل في البقاع هو منتصف كانون الثاني 2026، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقاً".

وأشارت الى أن "عملية الشراء في الجنوب، كانت انطلقت الأربعاء الفائت في النبطية وصدّيقين وصريفا وتولين ورميش، على أن يُفتَح مستودع تبنين بعد أسبوعين".
