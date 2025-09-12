"الريجي" تعلن موعد تسلّم المحاصيل من المزارعين في الشمال والبقاع

Advertisement

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، أنها تبدأ في 24 أيلول الحالي تسلّم المحاصيل من المزارعين في ".وأوضحت أن "عملية التسلّم ستجري في ثلاثة مراكز شراء في ، كما جرت العادة في السنوات المنصرمة".وأفادت بأن "موعد تسلّم المحاصيل في هو منتصف كانون الثاني 2026، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقاً".وأشارت الى أن "عملية الشراء في الجنوب، كانت انطلقت الأربعاء الفائت في وصدّيقين وصريفا وتولين ورميش، على أن يُفتَح مستودع تبنين بعد أسبوعين".