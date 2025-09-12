Advertisement

لبنان

الصادق: الحكومة أعلنت بداية عصر الدولة والمؤسسات

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:14
أشار النائب وضاح الصادق إلى أن "تعيين الهيئات الناظمة مطلب إصلاحي يطبّق قوانين مضى على إقرارها أكثر من عشرين عامًا، تركتها مافيا الأحزاب التي حكمت البلاد في الأدراج، لتتمكّن من السيطرة على القرار وتوزيع المشاريع والمحاصصة". 
وأضاف على منصة "إكس": "كما أعلنت الحكومة نهاية السلاح غير الشرعي، فهي تعلن اليوم نهاية عصر وبداية عصر الدولة والمؤسسات".
