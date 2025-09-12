الصادق: الحكومة أعلنت بداية عصر الدولة والمؤسسات

Advertisement

أشار النائب إلى أن "تعيين الهيئات الناظمة مطلب إصلاحي يطبّق قوانين مضى على إقرارها أكثر من عشرين عامًا، تركتها الأحزاب التي حكمت البلاد في الأدراج، لتتمكّن من السيطرة على القرار وتوزيع المشاريع والمحاصصة".وأضاف على منصة "إكس": "كما أعلنت الحكومة نهاية السلاح غير الشرعي، فهي تعلن اليوم نهاية عصر وبداية عصر الدولة والمؤسسات".