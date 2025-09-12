Advertisement

لبنان

هاني: محطة التاريخية في مسيرة الزراعة اللبنانية

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:20
أعرب وزير الزراعة نزار هاني عن فخره بافتتاح النسخة الأولى من معرض Agri lebanon 2025، واصفًا إياه بـ"المحطة التاريخية في مسيرة الزراعة اللبنانية حيث يلتقي العلم بالتجربة والابتكار بطموح المزارع".
كلام هاني جاء خلال افتتاح  معرض Agri Lebanon 2025 في "بيروت هول"،  بمشاركة نحو 3000 مزارع وفاعل في القطاع، في حضور رسمي وسياسي واقتصادي بارز، حيث أشار إلى أن المعرض صورة لبنان الذي يواجه التحديات بالعلم، ويحوّل الأزمات إلى فرص. هنا نجتمع حول أحدث التقنيات الزراعية من أنظمة ريّ موفرة للمياه، إلى الزراعة الدقيقة، والحلول الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي، لنثبت أن الزراعة اللبنانية قادرة على النهوض مجددًا."

وأوضح أن "وزارة الزراعة ماضية في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة التي ترتكز على رؤية شاملة، وتشمل إعداد الخارطة الزراعية الوطنية، تطوير السجل الرقمي للمزارعين، تفعيل الزراعة التعاقدية وربط المزارع بالأسواق، تشجيع الزراعة العضوية والذكية، وتعزيز الديبلوماسية الزراعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية".

أضاف: "إن معرض Agri Lebanon ليس مجرد منصة عرض، بل مختبر حي للتعاون بين المزارعين، الجامعات، الشركات الناشئة، والمؤسسات الدولية، وهو نقطة انطلاق نحو زراعة حديثة تشكّل ركيزة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية التوازن البيئي والاجتماعي في لبنان".

وختم هاني داعيًا إلى أن يكون المعرض "منطلقًا لمشاريع وشراكات عملية تعزز موقع الزراعة كـ"نبض الأرض والحياة"، وضمانة لصمود لبنان ومستقبله".
