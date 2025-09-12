هاني: محطة التاريخية في مسيرة الزراعة اللبنانية

Advertisement

أعرب عن فخره بافتتاح النسخة الأولى من معرض Agri 2025، واصفًا إياه بـ"المحطة التاريخية في مسيرة الزراعة حيث يلتقي بالتجربة والابتكار بطموح المزارع".كلام هاني جاء خلال افتتاح معرض Agri Lebanon 2025 في " هول"، بمشاركة نحو 3000 مزارع وفاعل في القطاع، في حضور رسمي وسياسي واقتصادي بارز، حيث أشار إلى أن المعرض صورة الذي يواجه التحديات بالعلم، ويحوّل الأزمات إلى فرص. هنا نجتمع حول أحدث التقنيات الزراعية من أنظمة ريّ موفرة للمياه، إلى الزراعة الدقيقة، والحلول الذكية القائمة على ، لنثبت أن الزراعة اللبنانية قادرة على النهوض مجددًا."وأوضح أن " ماضية في تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة التي ترتكز على رؤية شاملة، وتشمل إعداد الخارطة الزراعية الوطنية، تطوير السجل الرقمي للمزارعين، تفعيل الزراعة التعاقدية وربط المزارع بالأسواق، تشجيع الزراعة العضوية والذكية، وتعزيز الديبلوماسية الزراعية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية".أضاف: "إن معرض Agri Lebanon ليس مجرد منصة عرض، بل مختبر حي للتعاون بين المزارعين، الجامعات، الشركات الناشئة، والمؤسسات الدولية، وهو نقطة انطلاق نحو زراعة حديثة تشكّل ركيزة للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية التوازن البيئي والاجتماعي في لبنان".وختم هاني داعيًا إلى أن يكون المعرض "منطلقًا لمشاريع وشراكات عملية تعزز موقع الزراعة كـ"نبض الأرض والحياة"، وضمانة لصمود لبنان ومستقبله".