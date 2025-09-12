إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ العامّة ما يلي:"السّاعة 14:30 من تاريخ اليوم الجمعة 12-9-2025، ستُعقَد جلسة مشتركة للّجان النيابيّة في مجلس النّواب، لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر ، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".