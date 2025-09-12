Advertisement

لبنان

إخلاء وإقفال شارع المصارف اليوم في هذا الموعد.. والسبب؟

Lebanon 24
12-09-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1415931-638932674975849821.jpg
Doc-P-1415931-638932674975849821.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة ما يلي:
Advertisement

"السّاعة 14:30 من تاريخ اليوم الجمعة 12-9-2025، ستُعقَد جلسة مشتركة للّجان النيابيّة في مجلس النّواب، لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

 لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التّوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام".
مواضيع ذات صلة
غداً... إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً في هذا التوقيت
lebanon 24
12/09/2025 12:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال شارع وإخلاؤه من السيّارات ليومين متتاليين.. ما السبب؟
lebanon 24
12/09/2025 12:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
دعوة إلى اعتصام في شارع المصارف
lebanon 24
12/09/2025 12:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إقفال فرن في سير- الصنية بالشمع الأحمر.. والسبب؟
lebanon 24
12/09/2025 12:13:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة العلاقات

العلم

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:56 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-09-12
05:00 | 2025-09-12
04:58 | 2025-09-12
04:56 | 2025-09-12
04:47 | 2025-09-12
04:43 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24