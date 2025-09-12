شحادة: وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خطوة إصلاحية لإعادة بناء لبنان

Advertisement

اعتبر وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن تأخر في إنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بسبب ظروف استثنائية مرّ بها البلد، إلا أن انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام شكّلا فرصة لانطلاقة جديدة.وأوضح شحادة، في حديث لقناة "بي بي سي عربي"، أن الحكومة الحالية جاءت بمشروع إصلاحي واسع يشمل إعادة بناء الجمهورية، ترسيخ سلطة كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، إلى جانب برنامج اقتصادي طموح يواكب ثورة ويدخلها في الخدمات الحكومية.وأشار الوزير إلى أن أولويات وزارته ترتكز على وضع الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للتحول الرقمي، والعمل على تطوير قطاعات حيوية مثل الاستشفاء والتعليم العالي والاقتصاد الإبداعي. وأضاف أن لبنان يمتلك طاقات بشرية كبيرة قادرة على منافسة دول المنطقة في مجالات التكنولوجيا.وفي ما يتعلق بالتحديات المالية، أوضح شحادة أن المعالجة ستتم عبر تطوير بيئة الأعمال لتشجيع الاستثمار في الخدمات الحكومية والخاصة، ما يضمن مردوداً حقيقياً للشركات ويجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً. كما لفت إلى أهمية الشراكات الإستراتيجية مع دول رائدة في المجال كالإمارات والسعودية، مؤكداً أن سيكون مظلماً لأي دولة عربية لا تحتضن التكنولوجيا.