لبنان

مبادرة لدعم العسكريين في الأقساط المدرسية الخاصة

Lebanon 24
12-09-2025 | 06:42
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة النائب بلال الحشيمي، برفقة رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي عماد الأشقر، ووفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، إضافةً إلى وفد موسّع من النقابة من مختلف المحافظات والأقضية اللبنانية.
وخلال اللقاء، قدّم الوفد مبادرة تقوم على التزام المدارس الخاصة المنتسبة للنقابة بتقاضي أقساط عن أبناء عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، لا تتجاوز السقف المحدد سنوياً من قبل تعاونية موظفي الدولة، على أن تُستثنى من ذلك رسوم النقل والمستلزمات المدرسية.

اللواء منسى رحّب بالمبادرة، واعتبر أن المؤسسات التربوية "تشكّل جزءًا أساسياً من الضمانة الوطنية ومن ركائز الاستقرار الاجتماعي".

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع أن "التحضير جارٍ لاجتماع حاسم للوزير مع وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان (المدارس الكاثوليكية، مدارس العرفان، المهدي، المصطفى، المبرات…) مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع وبحث مقترحاتهم"، مؤكداً أن الهدف هو إدراج جميع المدارس الخاصة في لبنان ضمن هذه المبادرة من أجل مساعدة العسكريين والتخفيف من صعوبات الأزمة المعيشية القاسية التي يعانون منها.
 
(الوكالة الوطنية)
