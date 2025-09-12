مبادرة لدعم العسكريين في الأقساط المدرسية الخاصة

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة النائب بلال الحشيمي، برفقة رئيس مصلحة التعليم الخاص في العالي عماد الأشقر، ووفد من نقابة أصحاب المدارس الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، إضافةً إلى وفد موسّع من النقابة من مختلف المحافظات والأقضية .وخلال اللقاء، قدّم الوفد مبادرة تقوم على المدارس الخاصة المنتسبة للنقابة بتقاضي أقساط عن أبناء عناصر وقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام، لا تتجاوز السقف المحدد سنوياً من قبل تعاونية موظفي الدولة، على أن تُستثنى من ذلك رسوم النقل والمستلزمات المدرسية.اللواء منسى رحّب بالمبادرة، واعتبر أن المؤسسات التربوية "تشكّل جزءًا أساسياً من الضمانة الوطنية ومن ركائز الاستقرار الاجتماعي".وأعلن لوزير الدفاع أن "التحضير جارٍ لاجتماع حاسم للوزير مع وفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في (المدارس الكاثوليكية، مدارس العرفان، المهدي، المصطفى، المبرات…) مطلع الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع وبحث مقترحاتهم"، مؤكداً أن الهدف هو إدراج جميع المدارس الخاصة في لبنان ضمن هذه المبادرة من أجل مساعدة العسكريين والتخفيف من صعوبات الأزمة المعيشية القاسية التي يعانون منها.