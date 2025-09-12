الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان

تسلّم رئيس الجمهوريّة ، من كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن ، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، دعوةً رسميةً لحضور القداس الاحتفالي الذي سيُقام في في 19 تشرين الأول المقبل، حيث سيُعلن الحبر الأعظم البابا لاون قداسة المطران الشهيد الطوباوي اغناطيوس مالويان.

