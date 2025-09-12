Advertisement

لبنان

الرئيس عون تسلّم دعوة لحضور قداس إعلان قداسة المطران مالويان

Lebanon 24
12-09-2025 | 07:20
Doc-P-1416053-638932839859929110.jpg
Doc-P-1416053-638932839859929110.jpg photos 0
تسلّم رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون، من كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، دعوةً رسميةً لحضور القداس الاحتفالي الذي سيُقام في الفاتيكان في 19 تشرين الأول المقبل، حيث سيُعلن الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر قداسة المطران الشهيد الطوباوي اغناطيوس مالويان.
