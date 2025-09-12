اتفاق بين نقابة الأطباء والضمان الاجتماعي.. هذا ما نصّ عليه

Advertisement

زار نقيب الأطباء في الدكتور الياس شلالا، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، حيث جرى التباحث في مختلف الشؤون المتعلقة بعلاقة الأطباء مع الضمان الاجتماعي، إضافةً إلى الملفات الطبية والاستشفائية وتقديمات الصندوق.وبحسب بيان صادر عن ، تم التوافق على إعداد مشروع قانون لتخفيض الغرامات المترتبة على الأطباء المتخلفين عن تسديد اشتراكاتهم للصندوق بنسبة 85%. وقد أعدّ المدير العام للضمان مشروع القانون ورفعه إلى ، الذي سيحيله بدوره إلى تمهيداً لمتابعته في مجلس النواب لإصداره .وأشار البيان إلى أن المدير العام للضمان أوقف كذلك حجز ممتلكات المتخلفين عن دفع الاشتراكات، كما وافق، بمساعدة وزير العمل، على رفع قيمة الوحدة الطبية للأطباء، إضافةً إلى رفع بدل أتعاب أطباء غسيل الكلى.وتوجّه نقيب الأطباء بالشكر إلى الدكتور كركي ووزير العمل على تجاوبهما، منوّهاً بأهمية دعم الصندوق على كافة المستويات من أجل الاستمرار في أداء واجباته خدمةً للبنانيين. وأكد شلالا على التعاون القائم بين النقابة والضمان الاجتماعي لما فيه مصلحة الأطباء والمجتمع على حد سواء.