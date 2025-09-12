عبد المسيح في لقاء وطني – كوراني.. مناقشة الواقع السياسي ودور الانتشار

Advertisement

قدّم النائب محاضرة موسّعة وشاملة في لقاء وطني – كوراني ، بحضور كهنة، ممثلي الأحزاب، والأصدقاء والأهل من وخارجها.وكتب عبر منصة "اكس" أن المحاضرة تناولت الواقع السياسي في ، دور الانتشار اللبناني، والتحديات الحالية، تلاها عرض مصوّر عن مكتبه السياسي "مساحة" ونشاطات جمعية كلنا أهل الإنمائية. واختتم اللقاء بالإجابة على أسئلة الحاضرين حول المواضيع السياسية، الاقتصادية، المالية، والشؤون المحلية.استُهل اللقاء بعزف النشيدين الأميركي واللبناني، تلاه كلمة وجدانية ألقاها ميلاد . وتخلل اللقاء مأدبة عشاء أقامها إلياس وعقيلته، مع تقديم درع تكريمية لعطائه اللامحدود في الكورة والمهجر.وشهد اللقاء حضور نخبة من الأطباء، الدكاترة، ورجال الأعمال الكورانيين الذين رفعوا اسم الكورة ولبنان في مختلف المجالات، مؤكداً شكره لـ كرم وأخلاق اللبنانيين والفعاليات السياسية في مدينة – .