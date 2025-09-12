Advertisement

لبنان

عبد المسيح في لقاء وطني – كوراني.. مناقشة الواقع السياسي ودور الانتشار

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:47
قدّم النائب أديب عبد المسيح محاضرة موسّعة وشاملة في لقاء وطني – كوراني جامع، بحضور كهنة، ممثلي الأحزاب، والأصدقاء والأهل من الكورة وخارجها.
وكتب عبد المسيح عبر منصة "اكس" أن المحاضرة تناولت الواقع السياسي في لبنان، دور الانتشار اللبناني، والتحديات الحالية، تلاها عرض مصوّر عن مكتبه السياسي "مساحة" ونشاطات جمعية كلنا أهل الإنمائية. واختتم اللقاء بالإجابة على أسئلة الحاضرين حول المواضيع السياسية، الاقتصادية، المالية، والشؤون المحلية.

استُهل اللقاء بعزف النشيدين الأميركي واللبناني، تلاه كلمة وجدانية ألقاها ميلاد شاهين. وتخلل اللقاء مأدبة عشاء أقامها إلياس النجار وعقيلته، مع تقديم درع تكريمية لعطائه اللامحدود في الكورة والمهجر.

وشهد اللقاء حضور نخبة من الأطباء، الدكاترة، ورجال الأعمال الكورانيين الذين رفعوا اسم الكورة ولبنان في مختلف المجالات، مؤكداً شكره لـ كرم وأخلاق اللبنانيين والفعاليات السياسية في مدينة لوس أنجليسكاليفورنيا.
