Advertisement

لبنان

اتفاقية بين الصحة ومؤسسة ميريو.. لتعزيز المختبرات الصحية

Lebanon 24
12-09-2025 | 08:58
A-
A+
Doc-P-1416087-638932896728163647.png
Doc-P-1416087-638932896728163647.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورئيس مؤسسة ميريو، ألان ميريو (Alain Mérieux) اتفاقية تعاون لمدة سنتين، تهدف إلى تطوير السياسة الوطنية للمختبرات الصحية في لبنان، بما يشمل الدعم الفني في التشخيص وبناء القدرات وفق معايير الجودة العالمية، ورسم خريطة النظام الحالي للمختبرات، بما يشمل التنظيم وتحديد الثغرات والاحتياجات.
Advertisement

وأكد الوزير ناصر الدين أن الاتفاقية تأتي لتعزيز النظام الصحي، تحسين القدرة على مراقبة الأمراض، والاستجابة للأوبئة والفاشيات، بما يضمن تقديم خدمات صحية نوعية وفق أنظمة متطورة.

بدوره، أبدى آلان ميريو اهتمام المؤسسة بتعزيز قدرة الفئات الأكثر هشاشة على الحصول على التشخيص النوعي والجيد، ودعم القدرات البحثية المحلية وتبادل المعرفة في مجال الصحة.

مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية خطوة إيجابية لتعزيز تهدئة توتر المسألة النووية الإيرانية
lebanon 24
12/09/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لتعزيز التعاون المصرفي المشترك.. اتفاقية عربية - قبرصية جديدة
lebanon 24
12/09/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية تحذر: تحديات في الرعاية الصحية بالسويداء
lebanon 24
12/09/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لجنة الصحة العامة يناقش تحسين التغطية الصحية للمضمونين
lebanon 24
12/09/2025 22:01:50 Lebanon 24 Lebanon 24

السياسة الوطنية

بناء القدرات

مؤسسة ميريو

ناصر الدين

رئيس مؤسسة

وزير الصحة

حسين ال

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24