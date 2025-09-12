اتفاقية بين الصحة ومؤسسة ميريو.. لتعزيز المختبرات الصحية

Advertisement

وقع العامة الدكتور ركان ورئيس ، ألان ميريو (Alain Mérieux) اتفاقية تعاون لمدة سنتين، تهدف إلى تطوير للمختبرات الصحية في ، بما يشمل الدعم الفني في التشخيص وبناء القدرات وفق معايير الجودة العالمية، ورسم خريطة النظام الحالي للمختبرات، بما يشمل التنظيم وتحديد الثغرات والاحتياجات.وأكد الوزير ناصر الدين أن الاتفاقية تأتي لتعزيز النظام الصحي، تحسين القدرة على مراقبة الأمراض، والاستجابة للأوبئة والفاشيات، بما يضمن تقديم خدمات صحية نوعية وفق أنظمة متطورة.بدوره، أبدى ميريو اهتمام المؤسسة بتعزيز قدرة الفئات الأكثر هشاشة على الحصول على التشخيص النوعي والجيد، ودعم القدرات البحثية المحلية وتبادل المعرفة في مجال الصحة.