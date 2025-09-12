Advertisement

لبنان

"البحوث في حالات الأزمات".. مؤتمر دولي في الجامعة الأميركية

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:30
تعقد الجامعة الأميركية في بيروت بالتعاون مع جامعة بيرزيت ومركز بحوث التنمية الدولية مؤتمراً دولياً بعنوان "البحوث في حالات الأزمات: التحديات والفرص" من 23 إلى 26 أيلول في مبنى "ويست هول" بالجامعة.
ويستقطب المؤتمر ممثلي أكثر من 20 دولة، من باحثين، ممارسين، صناع سياسات وقادة مجتمع مدني، وهيئات تمويل ومحترفين مبدعين، للبحث في تحديات وفرص إجراء البحوث في سياقات الأزمات، مع التركيز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبلدان المتأثرة بالنزاعات.

ويشتمل المؤتمر على جولة إرشادية في أحياء بيروت المتضررة من الأزمات، تنظمها مبادرة حسن الجوار، لتقديم منظور معمق للمشاركين حول أولويات البحث، كما يتم التركيز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عبر اعتماد برامج رقمية وتقليل البصمة الكربونية وخدمات التموين المحلية.
 
(الوكالة الوطنية)
