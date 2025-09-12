Advertisement

لبنان

"اغتيال جماعي".. دعوة لإغلاق مصانع الترابة في كفرحزير

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1416097-638932908940035860.png
Doc-P-1416097-638932908940035860.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت لجنة كفرحزير البيئية بياناً حول ما حدث في شكا صباح اليوم وطوال ليل أول أمس، معتبرة أنه عملية اغتيال جماعي لأهالي شكا والكورة عبر غبار الكلينكر المسبب للسرطان وأمراض الرئة والمعدة والربو.
Advertisement

ودعت اللجنة إلى ختم المصانع ومقالعها الخارجة عن القانون بالشمع الأحمر، ونقلها إلى السلسلة الشرقية، وبيع أملاكها بالمزاد العلني، وتوزيع قيمتها على العمال والمزارعين المتضررين وأسر الشهداء، مطالبة بـ استيراد الأسمنت معفى من الرسوم ومحاسبة أصحاب شركات الترابة كأخطر مجرمي إبادة جماعية.
 
(الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: أدعو الدول الأعضاء للتحرك بشكل جماعي بشأن الوضع في قطاع غزة
lebanon 24
12/09/2025 22:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
العفو الدولية: إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية على الهواء مباشرة" في غزة
lebanon 24
12/09/2025 22:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل واسع بعد تصريحات "غروك": إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
lebanon 24
12/09/2025 22:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتب إسرائيلي: حرب غزة تمثل "إبادة جماعية"
lebanon 24
12/09/2025 22:02:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة كفرحزير البيئية

الوكالة الوطنية

لجنة كفرحزير

الشمع الأحمر

صباح اليوم

الشهداء

الكورة

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-09-12
14:36 | 2025-09-12
14:28 | 2025-09-12
14:15 | 2025-09-12
14:02 | 2025-09-12
14:00 | 2025-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24