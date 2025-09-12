الخير.. استنكار للعدوان الإسرائيلي على قطر

Advertisement

استنكر رئيس المركز الوطني في كمال الخير العدوان على العاصمة القطرية الدوحة، معتبرًا أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية واستهداف للمقاومة الإسلامية، بما فيها حركة .ودعا الخير للوقوف بحزم ضد الاعتداءات الصهيونية وطرد السفراء الإسرائيليين، مؤكداً أن المواجهة هي خيار الشرفاء.وأشار إلى أن المشروع الصهيو-أميركي يمثل تهديدًا ليس لأوطاننا العربية فقط بل للعالم أجمع، مضيفًا أن العدوان المستمر على وقطاع غزة يشكل درسًا لشعوب المنطقة حول أهمية والصمود.واختتم الخير تحية للشعب اليمني الشقيق والمقاومة ، مؤكداً أن تضحياتهم هي المنارة الأساسية لمسيرة التحرير في المنطقة.