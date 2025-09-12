Advertisement

لبنان

الخير.. استنكار للعدوان الإسرائيلي على قطر

Lebanon 24
12-09-2025 | 09:51
استنكر رئيس المركز الوطني في الشمال كمال الخير العدوان الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، معتبرًا أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية واستهداف للمقاومة الإسلامية، بما فيها حركة حماس.
ودعا الخير الدول العربية للوقوف بحزم ضد الاعتداءات الصهيونية وطرد السفراء الإسرائيليين، مؤكداً أن المواجهة هي خيار الشرفاء.

وأشار إلى أن المشروع الصهيو-أميركي يمثل تهديدًا ليس لأوطاننا العربية فقط بل للعالم أجمع، مضيفًا أن العدوان المستمر على لبنان وقطاع غزة يشكل درسًا لشعوب المنطقة حول أهمية المقاومة والصمود.

واختتم الخير تحية للشعب اليمني الشقيق والمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن تضحياتهم هي المنارة الأساسية لمسيرة التحرير في المنطقة.
 
(الوكالة الوطنية)
