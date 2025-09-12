Advertisement

لبنان

خريش.. سبل التعاون بين الدفاع المدني وبلدية بسكنتا

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:11
استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، في مكتبه، رئيس بلدية بسكنتا السيد أنطوان الهراوي. وتناول اللقاء سبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للدفاع المدني والبلدية، بما يسهم في تعزيز الجهوزية لمواجهة مختلف حالات الطوارئ وضمان السلامة العامة في جميع الظروف.
(الوكالة الوطنية)
