جعجع ووفد المهن القانونية.. نقاش في السياسة وانتخابات المحامين

استقبل " " سمير جعجع في معراب وفدًا من مصلحة المهن القانونية في الحزب برئاسة ألبير يمّين. وشارك في اللقاء أعضاء من الهيئة التنفيذية ومجلس نقابة المحامين في ، إضافة إلى شخصيات حزبية وقانونية بارزة.شكّل اللقاء فرصة للتباحث في الشؤون السياسية العامة والأوضاع النقابية، حيث تم التركيز على انتخابات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وجرى تبادل الآراء حول دور المحامين في تعزيز العمل والدفاع عن الوطنية، إلى جانب حول التحديات التي تواجه الجسم النقابي في المرحلة المقبلة.وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق بين العمل السياسي والنقابي، وعلى ضرورة أن تكون نقابة المحامين منبرًا حرًا يحافظ على استقلاليته، ويعكس صورة العدالة في .