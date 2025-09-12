Advertisement

لبنان

جعجع ووفد المهن القانونية.. نقاش في السياسة وانتخابات المحامين

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:28
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب وفدًا من مصلحة المهن القانونية في الحزب برئاسة ألبير يمّين. وشارك في اللقاء أعضاء من الهيئة التنفيذية ومجلس نقابة المحامين في بيروت، إضافة إلى شخصيات حزبية وقانونية بارزة.
شكّل اللقاء فرصة للتباحث في الشؤون السياسية العامة والأوضاع النقابية، حيث تم التركيز على انتخابات نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس. وجرى تبادل الآراء حول دور المحامين في تعزيز العمل الديمقراطي والدفاع عن القضايا الوطنية، إلى جانب النقاش حول التحديات التي تواجه الجسم النقابي في المرحلة المقبلة.

وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق بين العمل السياسي والنقابي، وعلى ضرورة أن تكون نقابة المحامين منبرًا حرًا يحافظ على استقلاليته، ويعكس صورة العدالة في لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
