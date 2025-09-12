الشيخ حمود: الغارة على قطر زوبعة إعلامية

Advertisement

في موقفه السياسي الأسبوعي، اعتبر رئيس " لعلماء " الشيخ ماهر أن الغارة العدوانية التي استهدفت قطر تمثل خرقًا فاضحًا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن ردود الفعل الدولية والعربية، على الرغم من اتساعها، تبقى في إطار المواقف الإعلامية من دون أي خطوات عملية.وقال حمود: "رأينا استنكارًا عالميًا، وإدانة في ، وتعاطفًا خليجيًا غير مسبوق، وصولًا إلى تصريحات قطرية مهمة بوجوب محاكمة كمجرم حرب. لكن هل سيتوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل؟ هل ستُقطع العلاقات الدبلوماسية؟ بالطبع لا. إنها مجرد زوبعة في فنجان".وأضاف أن المقاومة تبقى مصدر قوة للبنان وللأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن حجم المؤامرات الدولية التي تُحاك ضدها يثبت أهميتها الاستراتيجية. وحذّر من أي مسعى للتخلي عن سلاح المقاومة أو الركون إلى الوعود الأميركية، معتبرًا أن ذلك سيقود إلى إضعاف وتفتيت المنطقة.