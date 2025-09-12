Advertisement

لبنان

الشيخ حمود: الغارة على قطر زوبعة إعلامية

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:29
في موقفه السياسي الأسبوعي، اعتبر رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود أن الغارة العدوانية التي استهدفت قطر تمثل خرقًا فاضحًا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أن ردود الفعل الدولية والعربية، على الرغم من اتساعها، تبقى في إطار المواقف الإعلامية من دون أي خطوات عملية.
وقال حمود: "رأينا استنكارًا عالميًا، وإدانة في مجلس الأمن، وتعاطفًا خليجيًا غير مسبوق، وصولًا إلى تصريحات قطرية مهمة بوجوب محاكمة نتنياهو كمجرم حرب. لكن هل سيتوقف الدعم العسكري والسياسي لإسرائيل؟ هل ستُقطع العلاقات الدبلوماسية؟ بالطبع لا. إنها مجرد زوبعة في فنجان".

وأضاف أن المقاومة تبقى مصدر قوة للبنان وللأمة العربية والإسلامية، مؤكدًا أن حجم المؤامرات الدولية التي تُحاك ضدها يثبت أهميتها الاستراتيجية. وحذّر من أي مسعى للتخلي عن سلاح المقاومة أو الركون إلى الوعود الأميركية، معتبرًا أن ذلك سيقود إلى إضعاف لبنان وتفتيت المنطقة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24