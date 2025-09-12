Advertisement

لبنان

سلام يتسلم تقريرا عن أعمال الهيئة العليا للتأديب

Lebanon 24
12-09-2025 | 10:51
 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، على رأس وفد من المجلس في حضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وتناول البحث أوضاع المجلس وأعماله.
كما كان بعدها لقاء بين سلام ورئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس، التي سلمته تقريرا عن أعمال الهيئة منذ عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠٢٤.
 
(الوكالة الوطنية)
