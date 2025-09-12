مشاريع اللجان المشتركة.. من مطار القليعات إلى اتفاقية التنوع البيولوجي

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة في مجلس النواب برئاسة المجلس إلياس بو صعب، وبحضور وزراء المال ياسين جابر، الداخلية أحمد ، الاتصالات شارل الحاج، الاقتصاد عامر البساط، والبيئة تمارا الزين، إلى جانب عدد من النواب وممثلين عن الإدارات المعنية.بعد الجلسة، أوضح بو صعب أن الاجتماع جاء بدعوة من رئيس المجلس ، في إطار تسريع وتيرة التشريع بما يواكب خطوات الحكومة. وأشار إلى أن جدول الأعمال تضمن خمسة بنود أساسية، أبرزها:

- تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص: أُقرت التعديلات التي تفتح الباب أمام الاستثمار في مشاريع كبرى، وأولها مشروع مطار القليعات، بعد اجتماعات مكثفة للجنة فرعية أنهت عملها ورفعت التوصيات للجان المشتركة.

- مشروع تعديل غرامات السير: رُفض الطلب الحكومي بمنح صلاحيات استثنائية لتعديل الغرامات، وطُلب من الحكومة العودة بأسباب موجبة وتحديد واضح للقيم المقترحة.

- اقتراح قانون حماية المستهلك: أُقرّ وأُحيل إلى الهيئة العامة لما له من أهمية في تنظيم السوق وحماية المواطنين.

- اتفاقية مع البنك الدولي: الموافقة على اتفاقية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية في المناطق المتضررة من العدوان .

- اتفاقية حول التنوع البيولوجي: وافقت اللجان بالإجماع على انضمام إليها، بعد عرض قدمته وزيرة البيئة تمارا الزين حول أهميتها.