الراعي استقبل خلف الحبتور.. وتأكيد على ضرورة أن "ينعم لبنان بالأمن والأمان"

إستقبل البطريرك بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على رأس وفد ضم القاضي الشيخ خلدون عريمط، وكان تشديد على أهمية ان "ينعم بالأمن والأمان لكي تتوفر فرص الإستثمار فيه".

وأعرب الحبتور عن تقديره واحترامه لشخص وللدور الهام الذي "قام به، ليس على المستوى الديني وحسب، وانما على المستوى الوطني، ليكون علماً من اعلام هذا الشرق العريق".