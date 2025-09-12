Advertisement

لبنان

الراعي استقبل خلف الحبتور.. وتأكيد على ضرورة أن "ينعم لبنان بالأمن والأمان"

Lebanon 24
12-09-2025 | 11:12
Doc-P-1416150-638932997641261211.webp
Doc-P-1416150-638932997641261211.webp photos 0
إستقبل البطريرك  الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على رأس وفد ضم القاضي الشيخ خلدون عريمط، وكان تشديد على أهمية ان "ينعم لبنان بالأمن والأمان لكي تتوفر فرص الإستثمار فيه".
وأعرب الحبتور عن تقديره واحترامه لشخص البطريرك الراعي وللدور الهام الذي "قام به، ليس على المستوى الديني وحسب، وانما على المستوى الوطني، ليكون علماً من اعلام هذا الشرق العريق".
 

كذلك، أثنى الحبتور على "الوضع اللبناني بشكل عام" لافتاً إلى أنَّ "التعاون بين المسؤولين في البلاد ارسى جوا من الطمأنينة عند اللبنانيين والمستثمرين، لا سيما العرب منهم".
