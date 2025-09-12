Advertisement

لبنان

أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة

Lebanon 24
12-09-2025 | 12:00
رحبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب بإقرار مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل قانون ‎الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اللجان المشتركة.
وفي منشور لها عبر حسابها على منصة "آكس"، قالت أيوب: "يشكل خطوة وطنية جامعة وجدية نحو إطلاق مشاريع استثمارية وإنمائية على امتداد لبنان، بدءاً من ‎مطار القليعات وصولا إلى مشاريع أخرى في كل المناطق".
 

وتابعت: "نترقّب إقراره في أول جلسة للهيئة العامة، باعتباره محطة أساسية في مسار الإصلاحات التي التزمت بها حكومة سلام، من تعيين الهيئات الناظمة إلى كسر نهج التعطيل الذي طبع العهود السابقة".
 
 
 
