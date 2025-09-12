أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة

رحبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة بإقرار مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل قانون ‎ في اللجان المشتركة.

Advertisement

وفي منشور لها عبر حسابها على منصة "آكس"، قالت : "يشكل خطوة وطنية جامعة وجدية نحو إطلاق مشاريع استثمارية وإنمائية على امتداد ، بدءاً من ‎ وصولا إلى مشاريع أخرى في كل المناطق".

