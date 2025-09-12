28
لبنان
أيوب: إقرار مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص خطوة وطنية جامعة
Lebanon 24
12-09-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة
غادة أيوب
بإقرار مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل قانون
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في اللجان المشتركة.
وفي منشور لها عبر حسابها على منصة "آكس"، قالت
أيوب
: "يشكل خطوة وطنية جامعة وجدية نحو إطلاق مشاريع استثمارية وإنمائية على امتداد
لبنان
، بدءاً من
مطار القليعات
وصولا إلى مشاريع أخرى في كل المناطق".
وتابعت: "نترقّب إقراره في أول جلسة للهيئة العامة، باعتباره محطة أساسية في مسار الإصلاحات التي التزمت بها
حكومة سلام
، من تعيين الهيئات الناظمة إلى كسر نهج التعطيل الذي طبع العهود السابقة".
