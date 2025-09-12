بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!

وسط الضجة التي تُثار حول وضع الفنان شاكر داخل إثر محاولة شبان ومطلوبين إحراق منزله قبل يومين بسبب ممارسته الغناء داخل المخيم، تجدّد مؤخراً حديث عن الوضع المالي لشاكر بعدما أشيعَ عن أنه يدفع الأموال لجماعات داخل المخيم لحمايته، في كلام غير مؤكد.

المعروف أنّ شاكر يُواجهُ معضلة اقتصادية تتصل بأن هناك حجوزات على كافة عقاراته وأملاكه، لكنّ هناك تساؤلات تُطرح عن عائداته المالية من منصة " " عبر الأغاني التي ينشرها على المنصة خصوصاً أن بعضها نال مئات ملايين المشاهدات.



يُصرح خبير تقني متخصص في تكنولوجيا المعلومات لـ" " إنّ عائدات الأغاني عبر "يوتيوب" تختلفُ من بلد إلى آخر، مشيراً إلى أنَّ هناك معدلا معينا يمكن اعتماده لاحتساب عائدات المشاهدات، وأضاف: "يمكن أن تتراوح عائدات المليون مشاهدة بين 200 و 800 دولار، وكمعدل وسطي، يمكن اعتماد مبلغ الـ500 دولار لتحديد نسبة العائدات".



وأوضح المُتحدث أن شاكر قدّم 10 أغنيات منذ مطلع العام 2025 وحتى الآن، مشيراً إلى أنه بإحصاء لعدد المشاهدات على كل فيديو، تبين أن مجموع عائداتها يصل إلى 220 ألف دولار، وذلك في حال كانت عائدات المليون مشاهدة مُحدّدة بـ500 دولار، وتابع: "قد يكون المبلغ أقل أو أكثر، لكن العائدات تتجاوز بشكلٍ عام الـ150 ألف دولار بالحد الأدنى".