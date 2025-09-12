Advertisement

لبنان

بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
12-09-2025 | 13:34
وسط الضجة التي تُثار حول وضع الفنان شاكر داخل مخيم عين الحلوة إثر محاولة شبان ومطلوبين إحراق منزله قبل يومين بسبب ممارسته الغناء داخل المخيم، تجدّد مؤخراً حديث عن الوضع المالي لشاكر بعدما أشيعَ عن أنه يدفع الأموال لجماعات داخل المخيم لحمايته، في كلام غير مؤكد.
المعروف أنّ شاكر يُواجهُ معضلة اقتصادية تتصل بأن هناك حجوزات على كافة عقاراته وأملاكه، لكنّ هناك تساؤلات تُطرح عن عائداته المالية من منصة "يوتيوب" عبر الأغاني التي ينشرها على المنصة خصوصاً أن بعضها نال مئات ملايين المشاهدات.
 

يُصرح خبير تقني متخصص في تكنولوجيا المعلومات لـ"لبنان24" إنّ عائدات الأغاني عبر "يوتيوب" تختلفُ من بلد إلى آخر، مشيراً إلى أنَّ هناك معدلا معينا يمكن اعتماده لاحتساب عائدات المشاهدات، وأضاف: "يمكن أن تتراوح عائدات المليون مشاهدة بين 200 و 800 دولار، وكمعدل وسطي، يمكن اعتماد مبلغ الـ500 دولار لتحديد نسبة العائدات".
 

وأوضح المُتحدث أن شاكر قدّم 10 أغنيات منذ مطلع العام 2025 وحتى الآن، مشيراً إلى أنه بإحصاء لعدد المشاهدات على كل فيديو، تبين أن مجموع عائداتها يصل إلى 220 ألف دولار، وذلك في حال كانت عائدات المليون مشاهدة مُحدّدة بـ500 دولار، وتابع: "قد يكون المبلغ أقل أو أكثر، لكن العائدات تتجاوز بشكلٍ عام الـ150 ألف دولار بالحد الأدنى".
 

وذكر المتحدث أيضاً أنَّ أمرين أساسيين يجب أن يكونا متوافرين، الأول هو إتمام فريق العمل الخاص بشاكر الإجراءات لتحصيل العائدات من "يوتيوب" لأن هذا الأمر يحتاجُ إلى عملية معينة يجب إتمامها، وثانياً كيفية تحويل هذه الأموال وعملية سحبها والجهة التي تتلقاها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
