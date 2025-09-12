28
لبنان
أزمة كتب تواجه الأهالي
12-09-2025
14:15
بعيدًا عن الأقساط المدرسية الباهظة التي يعاني منها أهالي الطلاب، يواجه الأهالي أزمة جديدة لا تقل صعوبة، تتعلق بأسعار الكتب المدرسية.
فقد لوحظ ارتفاع أسعار الكتب بشكل كبير، حيث يصل سعر بعض الكتب، وأبرزها كتب اللغة
الإنكليزية
، إلى 150 دولارًا، إضافةً إلى تطبيقاتها، التي يبلغ سعر كل واحد منها نحو 100 دولار، وفي بعض الأماكن أكثر.
وقد أعرب عدد من الأهالي عن استيائهم من اعتماد بعض المدارس طريقة جديدة تقضي ببيع الكتب داخل المدرسة بشكل إجباري، بينما لا تتوفر بعض الكتب في المكتبات الأخرى، ما يزيد أرباح المدرسة.
كما أشار بعض الأهالي إلى عدم وجود تسعيرة لهذه الكتب الّتي تباع داخل المدارس في المكتبات، مما يثير التساؤل حول ما إذا كانوا يدفعون السعر الفعلي للكتاب أم مبلغًا أعلى.
المصدر: "رصد" لبنان 24
