لبنان

في بنت جبيل... "الجريدية" تهاجم الأهالي وتتسبب بعدد من الإصابات (صورة)

Lebanon 24
12-09-2025 | 16:17
هاجم عدد من حيوانات "الجريدية" من فصيلة الثعالب، مساء اليوم، أحد أحياء مدينة بنت جبيل، حيث اقتحمت بعض المنازل وحاولت مهاجمة المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح، بينهم شاب أصيب في يديه وسيدة في قدمها.
وسارَع أبناء الحي إلى التصدي لها، حيث أطلقوا النار من بنادق صيد على اثنين منها، ما أدى إلى مقتلهما.
بنت جبيل

جبيل

ريدي

