شكوى من مستشار فاعل
13-09-2025
01:45
شكا مصدر إعلامي بارز من آداء أحد المستشارين الفاعلين هذه الفترة، معللاً إنزعاجه من الإستنسابية في إعطاء المعلومات للصحافيين وحتى للمؤسسات الإعلامية، مشيراً الى أن المستشار يفضل البوح بالمعلومات التي يريد إيصالها للمراسلات والصحفيات المعتمدات في احد المقار الرسمية او في مراكز عملهم.
المصدر عزا هذا التمييز الى قدرة المستشار على تمرير المعلومات التي يريدها وبالطريقة التحريرية التي تخدمه مع هؤلاء ، متفادياً صعوبة تسويق الأفكار مع المخضرمين وطريقة إبرازهم للمعلومة أو الفكرة.
