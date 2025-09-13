Advertisement

لبنان

توغل اسرائيلي الى أطراف العديسة

13-09-2025 | 03:02
توغلت القوات الإسرائيلية فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيراً فيها، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": القوات الإسرائيلية توغلت فجراً إلى أطراف بلدة العديسة ونفذت تفجيراً فيها
المرصد السوري: توغل إسرائيلي في ريف القنيطرة
توغّل إسرائيليّ جديد في جنوب لبنان
المرصد السوري: توغّل رتل عسكري إسرائيلي في الأراضي السورية من الجولان
