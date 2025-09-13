إسرائيل تحصن وترفع السواتر في موقع عسكري مُستحدث داخل الاراضي اللبنانية

Advertisement

تواصل قوات العدو تحصين وتدشيم ورفع سواتر في الموقع العسكري المُستحدث داخل الاراضي في "جبل الباط" المحاذي لبلدتي و مارون الراس ما يؤكد نية العدو بتثبيت هذا الموقع ورفض الانسحاب منه، وفق ما أفادت مندوبة " 14".إلى ذلك، تحلق مسيّرة اسرائيلية بدون صوت منذ الصباح اليوم في أجواء .