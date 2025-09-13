Advertisement

لبنان

إسرائيل تحصن وترفع السواتر في موقع عسكري مُستحدث داخل الاراضي اللبنانية

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:19
تواصل قوات العدو الإسرائيلي تحصين وتدشيم ورفع سواتر في الموقع العسكري المُستحدث داخل الاراضي اللبنانية في "جبل الباط" المحاذي لبلدتي عيترون و مارون الراس ما يؤكد نية العدو بتثبيت هذا الموقع ورفض الانسحاب منه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 14". 
إلى ذلك، تحلق مسيّرة اسرائيلية بدون صوت منذ الصباح اليوم في أجواء بنت جبيل
 
