لبنان

كرامي التقت التقت الممثل الجديد لليونيسف

Lebanon 24
13-09-2025 | 03:32
التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ، الممثل الجديد لليونيسف في لبنان ماركو لويدجي كورسي ، على رأس وفد من مكتب بيروت ، في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهامه حديثا في بيروت . وكانت مناسبة لعرض المشاريع المشتركة . 
ورحبت به الوزيرة آملة ان يستمر التعاون لما فيه تقدم التربية وتعزيز التعليم بكل مستوياته . وتمت مناقشة خطة رقمنة الوزارة التي ستدعمها اليونيسف، من خلال برنامج الصندوق الائتماني TREF ، كما تمت مناقشة الاستحقاقات الملحة مثل بداية العام الدراسي وآلية تسجيل التلاميذ ، في إطار مشاريع دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها التربوي والوطني .
صندوق الائتمان

مكتب بيروت

اليونيسف

الوزيرة

التربوي

بيروت

لويدجي

لبنان

