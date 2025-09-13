كرامي التقت التقت الممثل الجديد لليونيسف

Advertisement

التقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ، الممثل الجديد لليونيسف في ماركو كورسي ، على رأس وفد من ، في زيارة تعارف ومجاملة لمناسبة تسلمه مهامه حديثا في . وكانت مناسبة لعرض المشاريع المشتركة .ورحبت به آملة ان يستمر التعاون لما فيه تقدم التربية وتعزيز التعليم بكل مستوياته . وتمت مناقشة خطة رقمنة الوزارة التي ستدعمها ، من خلال برنامج الصندوق الائتماني TREF ، كما تمت مناقشة الاستحقاقات الملحة مثل بداية العام الدراسي وآلية تسجيل التلاميذ ، في إطار مشاريع دعم المدرسة الرسمية وتعزيز دورها والوطني .