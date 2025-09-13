Advertisement

لبنان

لمتابعة سلسلة مشاريع... وزيرة البيئة عقدت اجتماعًا مع وكالة التنمية الفرنسية ومكتب البنك الدولي

Lebanon 24
13-09-2025 | 05:15
تابعت وزيرة البيئة تمارا الزين سلسلة من المشاريع المرتبطة بعمل الوزارة، وعقدت في هذا السياق اجتماعاً مع مسؤولي وكالة التنمية الفرنسية في لبنان.
وجرى البحث في مشروع إنشاء عيادات بيئية داخل البلديات، بهدف تمكين السلطات المحلية ودعمها بالمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.


كما تناول البحث تحديد الأولويات والآليات الواجب اعتمادها في عملية تأهيل الأراضي المتضررة من العدوان الإسرائيلي على لبنان، استناداً إلى التقرير الذي ستصدره قريباً وزارة البيئة.


ثم عقدت وزيرة البيئة اجتماعاً مع مكتب البنك الدولي في لبنان للبحث في مصير المشاريع التي تم تنفيذها ومنها مشروع تأهيل منشأة معالجة النفايات في الكرنتينا وذلك بهدف مواكبة بلدية بيروت مستقبلاً عند تسلّمها الإدارة والمتابعة.
